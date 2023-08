Pustili su huligane da ubiju: 'Mi smo sjedili u kafiću, a onda su divljaci u crnom započeli teror...'

Opušteno smo sjedili ovdje u kafeteriji, pili naša pića, ljudi su bili opušteni sa svojom djecom. Odjednom smo vidjeli dva AEK-ova mlada navijača. Rekli su nam: 'Momci bježite, Hrvati dolaze'. Nismo im vjerovali. Zvučalo nam je jako čudno, ali nakon tri ili četiri minute vidjeli smo 250 ljudi kako trči s palicama, rukavicama, Molotovljevim koktelima... Počeli su razbijati, uništavati sve oko sebe, paliti vatru. Bili smo preplašeni.

Tuča je izbila s mlađim AEK-ovim navijačima, započeo je ispovijest jedan od svjedoka brutalne tučnjave između navijača zagrebačkog Dinama i atenskog nogometnog kluba AEK, u kojoj je Grk Michalis Katsouris (29) ubijen nožem.

Michalis je više puta uboden nožem, a probijena mu je arterija na ruci te je u bolnici preminuo zbog posljedica nekontroliranog krvarenja. Navodno su ga huligani palicama udarali po glavi dok je krvario na podu. Nakon nekog vremena su ga odveli u bolnicu i obavijestili mu majku o tome da je teško ozlijeđen, a tvrde da je doživjela i srčani udar nakon što je saznala da joj je sin preminuo. Ključan dokaz je nož na kojemu je DNK ubojice. U sukobima navijača najmanje je osmero ozlijeđenih.

Ukupno su uhićena 82 Hrvata i grčka policija vjeruje da je među njima i počinitelj koji je nožem ubio nesretnog navijača domaće momčadi. Policija je jučer u jednom trenutku okružila hotel u kojemu su se skrivali Hrvati, a na kraju je uhićeno devet muškaraca naoružanih noževima.

- Došli su do njih, zatim ponovno počeli razbijati sve, automobile, a počeli su i ubadati ljude. Sakrili smo se u kafiću, kad nam je prišao dječak uboden u trbuh. Još jedno dijete bilo je ubodeno u ruku. I to je moj blizak prijatelj kojega sam doveo iz Peristerija. Navijač Panathinaikosa. Nije huligan. Zato što su navijači Panathinaikosa jedna stvar, a huligani koji sklapaju dogovor s Hrvatima potpuno druga. Zašto se ovo dogodilo? Moj prijatelj je dobio palicu u glavu, odsječeno mu je uho. Dvadesetak ljudi je bacilo neki suzavac na nas. Nismo mogli disati. Čovjek je bio u društvu kćeri (13) koja je ozlijeđena. Noć terora. To nikad nismo doživjeli. To su bile ubojice odjevene u crno - ispričao je jedan od očevidaca za grčke medije.

Hrvatska, ali i crnogorska policija priopćili su kako su obavijestili grčke kolege da im dolaze potencijalno opasne osobe.

- Hrvatska policija je 4. kolovoza 2023. sve informacije o navijačima koji bi se mogli uputiti u Grčku, putem međunarodnih kanala Europola i Interpola, dostavila grčkoj policiji. Policija Crne Gore obavijestila je policije država na daljnjoj trasi da je 7. kolovoza između 3 i 6 sati na izlazu iz Crne Gore prema Albaniji detektirala 120 hrvatskih državljana u 21 vozilu - navodi se u priopćenju.

Uz to, Crnogorci su Grcima poslali i registarske oznake. Zbog svega se ministar zaštite građana Yannis Oikonomou užurbano vratio sa susreta s albanskim ministrom Taulandom Ballom te podijelio i otkaze sedmorici šefova u policiji koje smatra odgovornima za događaje.

Inače, Grčka je prošle godine povećala maksimalne kazne za sudjelovanje u navijačkim incidentima sa šest mjeseci na pet godina zatvora. Tu je i ubojstvo za koje će Grci tražiti krivca ili više njih te ih drakonski kazniti jer sjećanja na Alkisa Kampanosa još su svježa. Upravo zbog ubojstva tog 19-godišnjeg navijača prošle godine Grčka je i povećala kazne za huligane. Za njegovo ubojstvo sedmoricu su osudili na doživotni zatvor, a još petorica su dobila kazne veće od 19 godina zbog sudjelovanja u ubojstvu.