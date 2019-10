Pustio sumnjivce za silovanje: Nije pritvorio ni nasilnike...

Sudac Županijskog suda u Zadru Ivan Marković nije našao razloge zbog kojih bi petoricu osumnjičenih zadržao u istražnom zatvoru.

Sud u Zadru godinama je bio predmet brojnih kontroverznih slučajeva, ali Ivan Marković do sada se nije previše nalazio na meti nezadovoljstva javnosti. Možda i zato što je tek nedavno izabran za suca Županijskog suda. Bilo je to u veljači ove godine u, kako je to opisao jedan lokalni portal, žestokoj konkurenciji. Marković, tadašnji sudac Kaznenog odjela Općinskog suda u Zadru, dobio je 157,45 bodova na natječaju Državnog sudbenog vijeća. Ta brojka bit će važna malo kasnije.

Do tada se o Markoviću rijetko pisalo, ali je ostalo zabilježeno da je oslobodio Tomislava Rosana, umirovljenika iz Pakoštana, optužbe za neovlaštenu proizvodnju marihuane radi daljnje prodaje.

- Moguća je indicija, ali ne postoje čvrsti dokazi za optužbu koja se stavlja na teret. Ta optužba nije dokazana - rekao je Marković prilikom obrazlaganja presude. Rujan ove godine označio je i prvu kontroverznu Markovićevu presudu otkad je stupio na novu dužnost. Toniju Stupičiću, koji je u travnju 2010. pijan vozio četvero prijatelja, a troje ih je poginulo prilikom prevrtanja njegova Citroena, dosudio je tri i pol godine zatvora. Prošle godine je Stupičić dobio četiri i pol godine, ali je presuda ukinuta nakon žalbe obrane.

Marković je tijekom ljeta pustio na slobodu i petorku optuženu za brutalno premlaćivanje 40-godišnjeg Zadranina na Obali kneza Branimira. Spomenutog Zadranina premlatili su zaštitari iz jednog drugoga kluba zato što je htio ući u toalet, gdje su oni konzumirali drogu. Svi su od ranije poznati policiji, a u oči upada i izjava Bore Mršića, šefa zadarske krim policije: “Policija nastavlja kriminalističko istraživanje za kazneno djelo sprečavanja dokazivanja jer raspolaže saznanjima da osobe bliske napadačima nastoje utjecati na svjedoke i spriječiti ih u davanju iskaza”.

Mršić je to izjavio krajem srpnja, a posljednji optuženik iz tog slučaja pušten je na slobodu početkom rujna. Prvooptuženi je i dalje u bijegu. Istog suca zapao je nevjerojatno težak slučaj oca monstruma s Paga koji je bacio svoje četvero djece s prvoga kata kuće. Da se ne bi bavio samo napadima i silovanjima, Markovića je zapala i afera sa švercom 673 tone šećera. Iz Slovenije i BiH uvezen je čisti konzumni šećer, ali je prikazan na fakturama kao industrijski, pa je tako tvrtka Sentom Zadar izbjegla platiti gotovo milijun i pol kuna raznih davanja državi.

Krenimo sad malo šire od suca Markovića. Sjećate se onih bodova na natječaju za suca? E pa Markovićev šef, predsjednik Županijskog suda Boris Babić, na nedavno održanom natječaju za tu funkciju dobio je najlošiju ocjenu za obavljanje sudske dužnosti od svih kandidata na natječaju. Babić je, međutim, dobio najviše bodova za predloženi program rada te na razgovoru za posao. Fascinantno je da je novi/stari predsjednik suda impresionirao Državno sudbeno vijeće planom budućeg rada, a istodobno pokupio najlošije ocjene za prethodni rad.

Njegovo prvo imenovanje na tu funkciju 2015. godine dovelo je do apsurdne situacije jer je tada imao tužbu protiv predsjednika Općinskog suda u Zadru Željka Rogića. Rogić je bio jedan od najefikasnijih predsjednika jednog općinskog suda jer je u svojemu mandatu sud rješavao i po 4000 predmeta zaostataka. Međutim, nesmotreni istupi u javnosti donijeli su mu i druge tužbe za klevete. Samom Babiću je svojevrsni uteg bilo poznanstvo i često druženje s Renom Sinovčićem, još jednim u nizu kontroverznih poduzetnika s optužbama za milijunske malverzacije. Kad ga je Narodni list prozvao zato što je Babić bio na predstavljanju Sinovčićevih novina govoreći da se “u zapadnom svijetu takve suce stavlja na stup srama”, Babić im je servirao tužbu, a sud u Benkovcu je 2010. presudio da Narodni list mora platiti 50.000 kuna odštete. Osam godina kasnije, i to na Europskom sudu za ljudska prava, odlučeno je da Republika Hrvatska mora platiti kaznu od 5000 eura. “Mediji imaju osobito važnu ulogu u društvu i slobodi izražavanja mora se dati iznimno visok stupanj zaštite.

Suci mogu osobno biti kritizirani u okviru dopuštenih granica, a kad djeluju u službenom svojstvu, mogu biti predmet šire kritike od kritike kojoj se mogu izložiti obični građani”, stoji u presudi. Za kraj ćemo spomenuti i istup glasnogovornika Županijskog suda u Zadru Hrvoja Viskovića o ovom stravičnom slučaju.

- Percepcija javnosti je uglavnom vođena s bombastičnim naslovima. Oni su u pravilu jednostrani, novinari ih stavljaju zbog što veće čitanosti, a ne zbog onoga što se stvarno dogodilo, tako da ja ne mogu procjenjivati što će novinari pisati, ali na ovakav način se tenzije često i nepotrebno podižu.

U ovom slučaju ne mogu govoriti o detaljima, ali...”. Visković je, kao sudac na istom sudu, imao vrlo sličan slučaj. Petorica silovatelja napala su maloljetnicu. Krajem 2017., četiri godine nakon silovanja, dočekana je i pravomoćna presuda. Petorica silovatelja u vrijeme napada su imala 16, 17, 18, 19 i 22 godine. Jedan je osuđen na tri godine, jedan na godinu i pol, treći je osuđen uvjetno na godinu maloljetničkog zatvora s rokom kušnje od pet godina.

Ostaloj dvojici potvrđen je pridržaj maloljetničkog zatvora, što znači da će im izreći kaznu maloljetničkog zatvora ako u tri godine počine novo kazneno djelo. Prema presudi, nakon što su je silovali ostavili su je izmrcvarenu na plaži. Na Facebooku je majka napisala: “Moja starija kći je prije nepune četiri godine silovana i pretučena na plaži Kolovare od pet monstruma. Život su joj iz hira pretvorili u pakao. Nakon duge borbe jučer je sve završilo. Vrhovni sud je odlučio da su krivi. Kazne su im minimalne, ali meni kao majci nije to ni bitno. Oni će tek naučiti i shvatiti što su napravili mom ditetu kad dođu na sud pravde, a to je Božji. Htjela sam vam reći da vam djeca žive među pet silovatelja koji slobodno šeću gradom, htjela sam vam reći da pričate sa svojom djecom jer, ne daj Bože, sutra mogu biti na mjestu moje kćeri. Naučite ih da život nisu pink naočale”. I tako se zatvara morbidni začarani krug na zadarskom sudu. Silovatelji i nasilnici slobodno se kreću gradom. Suci se druže s “kontroverznim poduzetnicima”.

Zbog zaštite identiteta žrtve nismo omogućili komentare pod tekstovima o ovom slučaju. Hvala vam na razumijevanju.