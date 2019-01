U prvom tjednu Nove godine izbilo je desetak požara, a troje ljudi je poginulo. Čest uzrok požara na kućama je neispravan i neočišćeni dimnjak.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203199 / Pustite dimnjačare u kuću dok nije kasno: To je čak i obveza! Cijena čišćenja je od 50 do 100 kuna]

Problem je što diljem zemlje oko 75 posto ljudi ne pušta dimnjačare da odrade posao, iako za to postoji obveza, upozorava predsjednik Hrvatske dimnjačarske udruge Zdravko Šenjug.

- Dimnjačari idu od kuće do kuće, ali građani uzvraćaju: ‘Ne treba, hvala’. Dimnjačari su ih obvezni prijaviti, a drugi problem je što na prijave nitko ne reagira - rekao je. Kazne za odbijanje dimnjačara u prosjeku iznose od 300 do 500 kuna. Šenjug navodi da su dimnjačari do sada napisali stotine tisuća prijava, ali nema promjena.

- Građani im, znajući da od kazne neće biti ništa, često dobacuju: ‘Samo ti piši, ionako ništa od toga’ - ističe Šenjug.

Ovisno o vrsti goriva koje se koristi, dimnjaci bi se godišnje trebali očistiti od jednom do tri puta.

- Cijena redovitog čišćenja je od 50 do 100 kuna, a kontrola plinskih bojlera od 35 do 70 kuna. To je zanemariva cijena u odnosu na izgubljene ljudske živote i materijalnu štetu koja nastaje zbog neispravnih dimnjaka - napominje Šenjug. Trenutačno, ističe, imamo dovoljno dimnjačara za obujam posla koji se odrađuje, no kad bi se poštovao zakon, procjenjuje da bi nam nedostajalo minimalno 200 dimnjačara, a te ljude nemamo u Hrvatskoj. Trenutačno se za dimnjačara školuje 25 učenika.

Tema: Hrvatska