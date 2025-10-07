Inkluzija podrazumijeva da djeca s poteškoćama budu uključena u školski program onako kako njima to najviše koristi. U ovom slučaju, opet su ta djeca na gubitku
MAGAREĆA KLUPA PLUS+
Put do pakla popločan je dobrim namjerama, naravno, na štetu djece i mladih
Čitanje članka: 1 min
U Kninu su se na ulici okupili roditelji djece s poteškoćama. Nisu imali dobar razlog, prosvjedovali su jer smatraju da su im djeci ugrožena prava na kvalitetno obrazovanje prilagođeno njihovim mogućnostima i potrebama. Nažalost, nisu prvi koji su se našli u ovoj situaciji. Riječ je o djeci kojoj je osigurano školovanje u posebnim razrednim odjelima, no zbog Pravilnika o pomoćnicima i stručnim komunikacijskim posrednicima, koji propisuje da se u jednom posebnom razredu mogu zaposliti najviše jedan ili dva pomoćnika, većina te djece ostala je bez svojih.
