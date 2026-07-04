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250 GODINA AMERIKE

Putin Amerima čestitao Dan neovisnosti: 'Dragi Donalde...'

Piše HINA,
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Putin Amerima čestitao Dan neovisnosti: 'Dragi Donalde...'
Foto: Kevin Lamarque
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Bili smo saveznici u dva svjetska rata, zajedno smo oslobodili čovječanstvo od strahota nacizma, a potom odigrali ključnu ulogu u postavljanju temelja modernog svjetskog poretka, napisao je.

Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je u subotu Sjedinjenim Državama 250. obljetnicu neovisnosti, pohvalivši stoljeća suradnje između dviju zemalja.

"Dragi gospodine predsjedniče, dragi Donalde", napisao je Putin u čestitki američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koju je objavilo rusko Ministarstvo vanjskih poslova u Moskvi.

"Potpisivanje američke Deklaracije o neovisnosti ne samo da je označilo početak postojanja Vaše nacije već je postalo i značajna prekretnica u svjetskoj povijesti", napisao je.

Putin je dodao da je Rusija, tada pod carskom vlašću, "podržala ustanike sjevernoameričkih kolonija u njihovoj borbi za slobodu od britanske vladavine".

Putin je istaknuo da u 250 godina dugoj povijesti odnosa dviju zemalja ima "mnogo veličanstvenih" poglavlja.

"Bili smo saveznici u dva svjetska rata, zajedno smo oslobodili čovječanstvo od strahota nacizma, a potom odigrali ključnu ulogu u postavljanju temelja modernog svjetskog poretka", napisao je.

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"A danas Rusija i Sjedinjene Države, kao dvije najveće nuklearne sile, snose posebnu odgovornost za osiguravanje sigurnosti i stabilnosti na globalnoj razini", dodao je.

"Želim Vam, Donalde, i Vašim najmilijima zdravlje, blagostanje i uspjeh, a svim američkim građanima sreću i prosperitet", poručio je Putin, završivši poruku emotikonom stiska ruke

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