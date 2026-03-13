Putin gubi mnoge saveznike, ali uvijek mu ostaje Donald Trump

Vladimir Putin izgubio je u ukrajinskom ratu 1,3 milijuna vojnika, trenutno gubi teritorij u ukrajinskoj kontraofenzivi u Donbasu, gubi svjetska tržišta i međunarodni ugled, izgubio je i mnoge prijatelje, sirijskog diktatora Bashara Al Assada, Nicolasa Madura iz Venezuele, ajatolaha Ali Hameneija, a ovoga travnja možda ostane bez saveznika Viktora Orbana.

Ali uvijek može računati na Donalda Trumpa.

Njegov napad na Iran odnio je Putinova prijatelja i nanio štetu ruskoj saveznici u agresiji na Ukrajinu, ali je zato pružio nadu posrnulom ruskom diktatoru.

U Rusiji je spas?

Zbog izazivanja naftne krize porasla je cijena ruske nafte na burzama, toliko da sad i neki hrvatski eksperti govore da u Rusiji leži spas.

Trump je najavio skidanje sankcija Rusiji, jedinoj državi koja nije bila na udaru njegovih carina. Iranski rat skreće pažnju javnosti s Ukrajine, kao što Amerika troši vojne zalihe kako ih ne bi mogli kupiti europski saveznici Ukrajine.

I dok Trump moli Ukrajinu da njezinim presretačima ruši iranske dronove, ne obazire se na izvještaje da Rusija javlja američke položaje iranskoj obrani.

Putinov prijatelj

Zato je Trumpova pobjeda u SAD-u bila najveća Putinova pobjeda. Putin može bez svakoga, ali ne može bez Trumpove Amerike.

Tko bi mislio da će se takva konstatacija izgovoriti, barem ne nakon Drugog svjetskog rata, ali Sjedinjene Države najveći su prijatelj Putinove Rusije.

Ne samo da su prestale pomagati Ukrajini i prisiljavaju je na kapitulaciju, ne samo da skidaju sankcije Rusiji, već i napadom na Iran pomažu podmazati ruski posrnuli, zahrđali i demoralizirani vojni stroj na ukrajinskoj bojišnici.

Trump doista voli svoje prijatelje: za Benjamina Netanyahua krenuo je u napad na Iran, za Vladimira Putina bojkotira Ukrajinu, skida sankcije, diže cijenu nafte i ignorira izvještaje o ruskoj pomoći Iranu. On je njihov najvažniji saveznik i najkorisnija marioneta.