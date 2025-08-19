Obavijesti

News

Komentari 0
RUSKI MEDIJI

Putin hvali Trumpa nakon sastanka: Napredak u razgovorima o Ukrajini

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Putin hvali Trumpa nakon sastanka: Napredak u razgovorima o Ukrajini
U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska | Foto: Gavriil Grigorov/Sandra Simunovic/PIXSELL

Ruske agencije prenose da je pomoćnik rekao i da je Putin "toplo zahvalio" Trumpu na gostoprimstvu i dobro organiziranom sastanku na Aljasci, kao i na napretku postignutim u razgovorima

 Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su u 40-minutnom pozivu o ideji podizanja razine predstavnika na pregovorima o Ukrajini, izvijestila je ruska agencija RIA u utorak.

"Raspravljalo se o ideji da bi bilo vrijedno istražiti mogućnost podizanja razine predstavnika s ukrajinske i ruske strane - odnosno onih predstavnika koji sudjeluju u spomenutim izravnim pregovorima", citirala je novinska agencija RIA pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova.

PUT PREMA MIRU Trump Zelenskom: SAD će pomoći Europi u sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu
Trump Zelenskom: SAD će pomoći Europi u sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu

Ruske agencije prenose da je pomoćnik rekao i da je Putin "toplo zahvalio" Trumpu na gostoprimstvu i dobro organiziranom sastanku na Aljasci, kao i na napretku postignutim u razgovorima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Melania Trump predala Putinu pismo zbog otete ukrajinske djece: 'Ovo mora prestati...'
EMOTIVAN RAZGOVOR

Melania Trump predala Putinu pismo zbog otete ukrajinske djece: 'Ovo mora prestati...'

Trumpova supruga Melania Trump spomenula je tešku situaciju djece u Ukrajini i Rusiji u osobnom pismu ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu
Trump: Započeo sam dogovore da se sastanu Zelenski i Putin; Oglasili se i Rusi nakon poziva
IZ MINUTE U MINUTU

Trump: Započeo sam dogovore da se sastanu Zelenski i Putin; Oglasili se i Rusi nakon poziva

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Trump: Počeo sam pripreme za sastanak Putina i Zelenskog
stiže primirje?

Trump: Počeo sam pripreme za sastanak Putina i Zelenskog

Trump je rekao da se tijekom sastanka raspravljalo o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu. Rekao je da bi ih Europa "pružila" u "koordinaciji" sa Sjedinjenim Državama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025