Putin hvali Trumpa nakon sastanka: Napredak u razgovorima o Ukrajini

Ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Trump razgovarali su u 40-minutnom pozivu o ideji podizanja razine predstavnika na pregovorima o Ukrajini, izvijestila je ruska agencija RIA u utorak.

"Raspravljalo se o ideji da bi bilo vrijedno istražiti mogućnost podizanja razine predstavnika s ukrajinske i ruske strane - odnosno onih predstavnika koji sudjeluju u spomenutim izravnim pregovorima", citirala je novinska agencija RIA pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova.

Ruske agencije prenose da je pomoćnik rekao i da je Putin "toplo zahvalio" Trumpu na gostoprimstvu i dobro organiziranom sastanku na Aljasci, kao i na napretku postignutim u razgovorima.