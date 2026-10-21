Putin i Trump sve se dogovorili, ali EU ne razmišlja o tome: 'Ruski dizel? Sankcije ostaju!'

Europska unija neće ublažiti sankcije na ruska fosilna goriva, unatoč tome što su Sjedinjene Države sklopile dogovor o uvozu dizela s Moskvom. Poručila je to u srijedu predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, naglasivši da Europa neće zaboraviti ruske ucjene, piše Politico.

Oštra poruka iz Bruxellesa

U govoru pred zastupnicima u Strasbourgu, predsjednica Europske komisije potvrdila je jasan stav Europske unije oko uvoza energenata. Osvrnula se na odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa da privremeno ukine sankcije na uvoz ruskog dizela do travnja 2027. godine.

​- Rusija nije pouzdan opskrbljivač energijom jer bi u svakom trenutku mogla iskoristiti energetsku ovisnost kao sredstvo ucjene - poručila je von der Leyen.

Dodala je kako je upravo Moskva ranije prekinula opskrbu Europe plinom te istaknula da je to lekcija koju Europa sigurno neće zaboraviti. Njezine izjave dolaze u trenutku kada američki dužnosnici pravdaju dogovor kao način za snižavanje cijena goriva.

Odbijeni američki prijedlozi

Američki predsjednik Donald Trump nedavno je najavio sporazum s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o isporukama ruskog dizela Sjedinjenim Državama i globalnom tržištu. Taj je potez šokirao europske i britanske dužnosnike jer izravno podriva višegodišnje napore da se Moskvi ograniče financijska sredstva za rat u Ukrajini.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski također je oštro kritizirao američki sporazum, nazvavši ga poklonom Putinu. Europska komisija u međuvremenu je odbacila i navodne američke prijedloge da se obnove velike kupnje ruskog plina u sklopu budućeg mirovnog dogovora.

Glasnogovornica Europske komisije Paula Pinho potvrdila je da EU ostaje pri dosadašnjim sankcijama. Trenutačno se u Bruxellesu radi na 22. paketu sankcija protiv Rusije, a čelnici Unije jasno poručuju da se restrikcije neće ukidati sve dok rat ne završi.

Smanjenje energetske ovisnosti

Trump je branio svoju odluku prozivanjem Europske unije zbog njezinih kupovina ruskih energenata. Prema dostupnim podacima, blok je od početka ruske invazije uvezao ruskog ulja, ugljena i plina u vrijednosti od 238 milijardi eura.

Ipak, većina tog uvoza ostvarena je u prvoj godini rata. Europa je u međuvremenu drastično smanjila svoju ovisnost o Moskvi, a uvoz fosilnih goriva pao je na oko 47 milijuna eura dnevno, što je tek djelić iznosa s početka rata.

Neke europske zemlje poput Mađarske i Slovačke i dalje uvoze rusku naftu zbog ograničenih opcija opskrbe. Unatoč tome, Europska unija i dalje čvrsto stoji uz Ukrajinu i nastavlja s planovima potpunog napuštanja ruskih energenata do 2028. godine.

*uz korištenje AI-ja