Obavijesti

News

Komentari 4
NEVJEROJATNO

Putin koji godinama okupira drugu zemlju drži prodike SAD-u i Izraelu: Prekršili ste sve norme

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
Putin koji godinama okupira drugu zemlju drži prodike SAD-u i Izraelu: Prekršili ste sve norme
Foto: Mikhail Metzel

Putin je rekao da će se ajatolaha Hamneija u Rusiji pamtiti kao "izvanrednog državnika". Rusko ministarstvo vanjskih poslova jučer je osudilo američke i izraelske napade na Iran

Admiral

Ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je ciljano ubojstvo iranskog vrhovnog vođe "ciničnim ubojstvom", izvijestila je ruska državna medijska agencija TASS, piše CNN. Ruski čelnik je smrt ajatolaha Alija Hamneija opisao kao ubojstvo koje je prekršilo "sve norme ljudskog morala i međunarodnog prava", prema TASS-u.

Putin je rekao da će se Khamenija u Rusiji pamtiti kao "izvanrednog državnika".

Pokretanje videa...

teheran napad 00:05
napad na teheran | Video: IDF

Moskva i Teheran dugo su ključni saveznici, a Iran pruža Rusiji vojnu podršku, uključujući dronove i balističke rakete, te pomaže Moskvi u izgradnji pogona za proizvodnju dronova, usred rata protiv Ukrajine.

A drone view of the site of an Iranian missile strike on a residential building, after Iran launched missile barrages following attacks by the U.S. and Israel, in Tel Aviv Aftemath of Iranian missile strike, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran Aftemath of Iranian missile strike, after Israel and the U.S. launched strikes on Iran
15
Foto: Roei Kastro

To dolazi nakon što je rusko ministarstvo vanjskih poslova jučer osudilo američke i izraelske napade na Iran, nazvavši ih "nepromišljenim korakom" i "neizazvanim činom oružane agresije".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Trump: 'Ali Hamnei je mrtav!' Iran napao najluksuzniji hotel
IZ MINUTE U MINUTU:

Trump: 'Ali Hamnei je mrtav!' Iran napao najluksuzniji hotel

Izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da su u koordinaciji s Amerikom pokrenuti preventivni napad na vojne ciljeve u centru Teherana kako bi se neutralizirale prijetnje prema njegovoj zemlji. Iran je uzvratio
Trump: Hamnei, jedan od najgorih ljudi u povijesti, je mrtav. Iranci, vratite si državu!
ŠAH MAT?

Trump: Hamnei, jedan od najgorih ljudi u povijesti, je mrtav. Iranci, vratite si državu!

Čujemo da se mnogi pripadnici njihove IRGC (Korpus čuvara islamske revolucije), vojske te drugih sigurnosnih i policijskih snaga više ne žele boriti i traže imunitet od nas
Jeziva prijetnja Irana: Danas ćemo napasti Izrael i Ameriku silom kakvom još nisu vidjeli!
RAT NA BLISKOM ISTOKU

Jeziva prijetnja Irana: Danas ćemo napasti Izrael i Ameriku silom kakvom još nisu vidjeli!

Na iranskim ulicama ljudi su tugovali, ali i slavili. Proglašeno je 40 dana žalosti zbog smrti ajatolaha, a Revolucionarna garda najavila je žestok odgovor. Trump je upozorio Irance: NEMOJTE IĆI U ODMAZDU

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026