Putin koji godinama okupira drugu zemlju drži prodike SAD-u i Izraelu: Prekršili ste sve norme

Ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je ciljano ubojstvo iranskog vrhovnog vođe "ciničnim ubojstvom", izvijestila je ruska državna medijska agencija TASS, piše CNN. Ruski čelnik je smrt ajatolaha Alija Hamneija opisao kao ubojstvo koje je prekršilo "sve norme ljudskog morala i međunarodnog prava", prema TASS-u.

Putin je rekao da će se Khamenija u Rusiji pamtiti kao "izvanrednog državnika".

Pokretanje videa... 00:05 napad na teheran | Video: IDF

Moskva i Teheran dugo su ključni saveznici, a Iran pruža Rusiji vojnu podršku, uključujući dronove i balističke rakete, te pomaže Moskvi u izgradnji pogona za proizvodnju dronova, usred rata protiv Ukrajine.

To dolazi nakon što je rusko ministarstvo vanjskih poslova jučer osudilo američke i izraelske napade na Iran, nazvavši ih "nepromišljenim korakom" i "neizazvanim činom oružane agresije".