'Putin mi je prijetio. Prvo mi je podvalio nisku stolicu, a onda je počeo čitati podatke o meni...'

Izvadio je nekakve kartice i s njih počeo čitati podatke o meni. Kao da mi je htio pokazati da zna više o meni nego ja o samome sebi, ispričao je za Telegraph Gordon Brown (71), koji je bio britanski premijer od 2007. do 2010. godine.

'Stavio me u nižu stolicu'

Bilo je to na sastanku 2006., a Brown je u Kremlj stigao kao predstavnik Velike Britanije u vrijeme dok je premijer bio Tony Blair.

Kaže da je tada osjetio da mu Putin prijeti.

- Kad ljudi kažu da se Putin promijenio, mogu vam reći da to nije istina. Nije se promijenio. Meni je prijetio na tom sastanku. Stavio me u nižu stolicu kako bi me mogao gledati svisoka - ispričao je Brown o sastanku iz 2006. godine.

'Svaka čast NATO-u, ali imamo problem'

Svijet nije ujedinjen

Bivšeg britanskog premijera smeta što svijet nije ujedinjen po pitanju sankcija Rusiji nakon vojne agresije na Ukrajinu.

- Svaka čast NATO-u, ali imamo problem. I to na svjetskoj razini. Čak 82 države ne žele podržati sankcije Rusiji za kršenje ljudskih prava, a 150 država diljem svijeta uopće ne želi sankcionirati Rusiju za ovo što radi u Ukrajini - kaže Brown.

