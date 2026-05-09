NAKON PARADE U RUSIJI

Putin: 'Rat se bliži kraju'

Piše HINA,
Rusija invazija na Ukrajinu 2022. godine izazvala je najozbiljniju krizu u odnosima između Rusije i Zapada od Kubanske raketne krize 1962. godine, kad se mnogo ljudi bojalo da je svijet na rubu nuklearnog rata.

- Mislim da se stvar privodi kraju - rekao je Putin novinarima o ratu u Ukrajini.

Financial Times izvijestio je u četvrtak da se čelnici Europske unije pripremaju za potencijalne pregovore.

Na pitanje je li voljan pregovarati s Europljanima, Putin je rekao da je za njega najpoželjnija figura s kojom bi pregovarao bivši njemački kancelar Gerhard Schroeder. Kremlj je prošli tjedan rekao da je na europskim vladama da naprave prvi korak, jer su one te koje su prekinule kontakt s Moskvom 2022. godine nakon početka rata u Ukrajini.

Putin je govorio u Kremlju nakon što je Rusija tijekom dana održala svoju najbljeđu paradu za Dan pobjede u nizu godina. Nacionalni praznik 9. svibnja slavi pobjedu Sovjetskog Saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i odaje počast 27 milijuna sovjetskih građana koji su poginuli u ratu.

Pobjeda u Ukrajini, međutim, bila je nedostižna za Rusiju, navodi Reuters.

Tijekom četiri godine najsmrtonosnijeg europskog sukoba od Drugog svjetskog rata, ruske snage do sada nisu uspjele zauzeti cijelu regiju Donbas u istočnoj Ukrajini, gdje su kijevske snage potisnute na linije gradova-utvrda.

Rat je ubio stotine tisuća ljudi, ostavio dijelove Ukrajine u ruševinama i iscrpio rusko gospodarstvo vrijedno 3 bilijuna dolara, dok su odnosi Rusije s Europom gori nego ikad od najdubljih dijelova Hladnog rata.

Na pitanje o ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom, Putin je rekao da je sastanak s njim moguć tek nakon što se postigne trajni mirovni sporazum.

Kremlj poručio Trumpu: 'SAD se žuri, ali dogovor je još daleko'
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da su pregovori o završetku rata previše složeni i praktički u zastoju, iako su Rusija i Ukrajina pristale na trodnevni prekid vatre
Fico se sastao s Putinom, Merz poručio: 'To nije stav Europe'
Njemački kancelar poručio je da odlazak slovačkog premijera u Moskvu nije zajednički stav Europske unije, dok je Putin Ficu zahvalio na 'suverenoj vanjskoj politici'
Putin na Dan pobjede poručio: 'Borimo se protiv agresivne sile koju podupire cijeli NATO...'
Na skromnijoj paradi u Moskvi, bez vojne opreme i uz pojačane mjere sigurnosti, ruski predsjednik govorio je o ratu u Ukrajini, dok su Moskva i Kijev istodobno pristali na trodnevno primirje

