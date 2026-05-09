KRITIKE SLOVAČKOJ

Fico se sastao s Putinom, Merz poručio: 'To nije stav Europe'

Piše HINA,
Foto: Ramil Sitdikov

Njemački kancelar poručio je da odlazak slovačkog premijera u Moskvu nije zajednički stav Europske unije, dok je Putin Ficu zahvalio na 'suverenoj vanjskoj politici'

Njemački kancelar Friedrich Merz kritizirao je prisutnost slovačkog premijera u Moskvi u subotu kada je održana parada povodom Dana pobjede 9. svibnja. "Robert Fico zna da to nije naš zajednički stav", rekao je Merz na konferenciji za novinare u Stockholmu. "Duboko žalim (zbog njegove prisutnosti) ondje i razgovarat ćemo još s njim o tom danu u Moskvi", dodao je. Slovački premijer otputovao je u Moskvu, ali nije sudjelovao u proslavama.

Ruski predsjednik Vladimir Putin primio je Fica u subotu u Kremlju. 

"Vaš dosljedan stav u korist očuvanja povijesne istine izaziva poštovanje", rekao je Putin na početku njihova sastanka, pohvalivši i "suverenu vanjsku politiku" kakvu slovačka vlada nastoji provoditi.

Reuters prenosi da je Putin kazao Ficu da će Rusija učiniti sve da ispuni slovačke potrebe za energijom.

