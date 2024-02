Putin: 'Srbi su generacijama patili. SAD je bombardiranjem Beograda pustio duha iz boce!'

Ruski vođa Vladimir Putin u velikom intervjuu s kontroverznim američkim novinarom Tuckerom Carlsonom razgovarao je o nizu tema, pa se tako dotaknuo našeg susjedstva...

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Putinov intervju koji je čekao svijet: Prestanite pomagati Ukrajini i sve će biti brzo gotovo | Video: 24sata/REUTERS

- Nakon što je Rusija postala nezavisna država, SAD nas je prevario. Obećali su nam da se NATO neće širiti prema istoku, ali to se dogodilo pet puta. Tolerirali smo to, ali onda je došao trenutak kad su stvari počele pucati - kazao je Putin, koji je potom došao do teme - SR Jugoslavije.

Foto: SPUTNIK/REUTERS

- Prije toga Jeljcin je bio u SAD-u. Govorio je u Kongresu i kazao dobre riječi: "Bog blagoslovio Ameriku". Sve što je on govorio bili su signali. Pustite nas unutra (Putin je ranije spominjao puštanje u 'civilizirani svijet'). Jeljcina su svi hvalili, a onda... Čim su započeli događaji u Jugoslaviji, dignuo je glas u znak podrške Srbiji - kazao je Putin.

Odmah je nastavio:

- Shvaćam da se tamo događalo nešto kompleksno. Ali Rusija nije mogla ne podići svoj glas za Srbe, jer Srbi su za nas posebni i bliski su nam s pravoslavnom kulturom.. To je država koja je patila generacijama. Nebitno, ono što je važno je da je Jeljcin izrazio podršku Srbima. A što je SAD napravio? Prekršio je međunarodno pravo i povelje UN-a, počeli su bombardirati Beograd. Amerika je ta koja je pustila 'duha iz boce'. Kad smo mi negodovali, rečeno je da su to zastarjela pravila. A sad se svi pozivaju na međunarodno pravo! - kazao je Putin.

Foto: TUCKER CARLSON NETWORK/REUTERS

Objasnio je kako se tad naglo promijenio odnos svijeta prema Rusiji i Jeljcinu.

- Jeljcina su odmah razvlačili kroz blato. Optuživali ga da je alkoholičar koji ništa ne zna i ne shvaća. Ali on je sve shvaćao, garantiram vam - kaže Putin.

Potom se osvrnuo na 2000. godinu kad je postao predsjednik.

- Mislio sam, okej, problem Jugoslavije je gotov. Trebali bismo izgladiti odnose. Otvoriti vrata kroz koje je Rusija pokušala proći. Na sastanku u Kremlju tad je bio Bill Clinton, čiji je mandat završavao. Pitao sam ga "Bill, ako Rusija zatraži da je se pusti u NATO, bi li se to dogodilo". Odjednom, on je kazao: "Zanimljivo, mislim da bi". Ali kad smo se našli na večeri, kazao mi je "Razgovarao sam sa svojim timom, to nije sad moguće". Možete ga pitati. Mislim da će gledati ovaj intervju - kazao je Putin.