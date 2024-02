Zelenski mu je štakor i makro, a Putin gospon. Tko je čovjek koji je intervjuirao Rusa u Kremlju?

Tucker Carlson (54), prijatelj Donalda Trumpa koji je dugo bio medijska zvijezda na kanalu Fox News, uputio se nedavno u Moskvu na prvi intervju s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Intervju je objavljen noćas i odmah je izazvao burne reakcije baš kao i sami Carlson kojeg prate brojne kontroverze.

Otac mu je bio novinar

Tucker McNear Carlson rođen je 16. svibnja 1969. godine u San Franciscu. Majka Lisa McNear bila je umjetnica, a otac Dick novinar koji je kasnije prešao u politiku. Čak je bio ambasador SAD-a na Sejšelima.

Odrastao je Tucker u Kaliforniji, u imućnoj obitelji, ali djetinjstvo mu svakako nije bilo pretjerano sretno. Roditelji su se puno svađali, ljudi nisu imali ništa zajedničko, a Carlson inzistira na tome kako ga majka nikad nije voljela.

- Uzimala je droge kad smo bili mali. Tjerala je nas da ih uzimamo. Bila je potpuna luđakinja. Kad shvatite da vas majka ne voli, to vas jako razljuti - rekao je konzervativni voditelj 2019. godine.

Kad je imao šest godina, s majkom i bratom je otputovao na odmor na Havaje. Roditelji su se tako dogovorili, da se malo maknu jedno od drugoga i pokušaju spasiti brak. Odmor je bio ugodan, ali kad su se vratili u Kaliforniju, Lisu je dočekalo iznenađenje.

Dick Carlson sredio je odvjetnika, započeo proces razvoda i od suda zatražio skrbništvo nad djecom. Naveo je da je njegova supruga nestabilna, kako konzumira kanabis, kokain, amfetamine, kako strahuje za sinove...

Gospođa Carlson je bila šokirana. Pa sad je bila s djecom na Havajima, a odjednom je nesposobna i opasna?! Rekla je tad kako je razvodom u sekundi ostala bez svega što je imala.

O sudskom procesu dodjele skrbništva nema puno informacija. Zna se tek kako je Dick nakon dvije godine pobijedio i dobio skrbništvo. Lisa tad više nije bila u SAD-u. Otputovala je u Francusku i sinove više nikad nije vidjela.

Preminula je 2011. godine. Tucker je nije nazvao kad je čuo da umire. U oporuci je njemu i bratu ostavila po jedan dolar. Ostatak bogate imovine pripao je njezinu kasnijem suprugu. Oporuku je pokušao osporiti, ali bezuspješno.

Ali njegovu ocu razvod tamo sredinom 70-ih nije preteško pao. Uskoro je upoznao Patriciju Caroline Swanson, bogatu nasljednicu poslovnog carstva Swansonovih. Par se oženio 1979. godine i nju Tucker opisuje kao svoju majku.

Pohađao je Tucker najbolje privatne škole, imao je sve što je htio, ali u akademskom smislu se nikad nije isticao. U debatama je dominirao, u ostalom je bio ispodprosječan. Ali nasreću za njega, ubrzo je u srednjoj prohodao sa Susie Andrews, ravnateljevom kćeri. U završnoj godini srednje, kad fakulteti biraju najbolje od najboljih i “otimaju” se za učenike, Carlson je ostavljen sa strane kao neperspektivan. Ali neće valjda ravnatelj dopustiti da mu kćerin dečko bude neki propalitet? Povukla se jedna-druga-treća veza i eto nam Carlsona na Trinity sveučilištu.

Ni tamo se nije istaknuo znanjem i često je u emisijama kasnije poručivao kako je fakultet “precijenjen”. Ali “priča” mu je dobro išla. Raspravljat će s kim god treba o gorućim problemima i temama te u 99 posto slučajeva izaći kao pobjednik. To je njegova najveća snaga.

CIA ga je odbila

Koju je, nakon završetka školovanja, odlučio iskoristiti za rad u CIA-i, u koju se prijavio za posao?!

Međutim, kao što možete očekivati, CIA je odlučila kako Carlson definitivno nije materijal za njihovu organizaciju. Njima trebaju neupadljivi pojedinci koji će potiho obaviti posao, a ne upadljivi i glasni tip kojemu je samo do rasprave.

Kako bilo, umjesto špijunaže završio je u svijetu novinarstva. Navodno je to bio savjet njegova oca uz poruku: “Idi u novinare, tamo sve redom uzimaju...”.

I bio je čovjek, barem u ovom slučaju, u pravu. Tucker početkom 90-ih počinje raditi u raznim tiskanim medijima. Šefovi iz tog doba opisuju ga kao ambicioznog i talentiranog, a iako konzervativan, dopada se i demokratima. Njegov stil pisanja iz tog doba opisuju kao zabavan i humorističan, ali s dobro pogođenom poantom.

Pisao je za New York magazin, Reader’s Digest, Esquire, Slate, The Weekly Standard, The New Republic, The New York Times Magazine, The Daily Beast, The Wall Street Journal...

Do ranih 30-ih postao je prepoznatljiv po svojoj leptir mašni i dvostruko stariji kolege mogli su mu zamjerati na postignutom u karijeri. Prvi slučaj koji je pratio kao TV reporter bilo je suđenje O.J. Simpsonu. Navodno su njega poslali na teren jer “svi ostali su bili na ručku”.

Televizija je postala - njegov put

I televizija mu se svidjela. Shvatio je da je tu njegov put. Pojavljivao se sve češće kao stručni komentator i analitičar po raznim programima, da bi ga 2000. godine zaposlio CNN. Za njih je radio na političkim emisijama, ali je stigao intervjuirati Britney Spears, s kojom je razgovarao o ratu u Iraku, Pepsiju i poljupcu s Madonnom.

Međutim, njegove emisije na CNN-u nisu bile uspješne. Činilo se da Tucker ne može “nositi” program. Legendarni Jon Stewart jednom je za njegovu emisiju “Crossfire” rekao kako šteti Amerikancima, a Carlsona nazvao “šupkom”.

Ubrzo nakon tog incidenta sa Stewartom napušta CNN, on kaže svojom voljom, oni kažu da je dobio otkaz.

Nastavlja biti neuspješan u avanturama na PBS-u i MSNBC-u, gdje mu također propadaju emisije. Neuspješan je i u američkom “Plesu sa zvijezdama”, gdje ga eliminiraju u prvom krugu. Na pragu 40. godine činilo se kako je odlazak na TV bio velika pogreška...

Od 2009. radi za FOX, ali tek kao suradnik. Pozivaju ga da sudjeluje na panelima, ali dani gdje je on zvijezda emisije su, činilo se, zauvijek gotovi.

Godine 2010. s kolegom Neilom Patelom pokreće portal The Daily Caller. Ukratko, “urbani konzervativni portal”. Priča kaže da su zaposlenici bili većinom mladi, bez iskustva, kako je usred ureda bila bačva pive...

Godine 2016. njegova je emisija Tucker Carlson Tonight dobila udarni termin na Fox Newsu. Postao je jedan od glavnih igrača na mreži i utjecajan glas u republikanskoj politici.

Emisija je bila iznimno popularna pogotovo među ljudima u dobi od 25 do 54 godine i imala je jako dobru gledanost. Gledanost je pala nakon njegovog odlaska. Na Foxu je navodno zarađivao 20 milijuna dolara na godinu.

Foto: TUCKER CARLSON NETWORK/REUTERS

Teorije zavjere

Carlson je poznat po brojnim teorijama zavjere i kao veliki zagovaratelj desničarskih pitanja. Više je puta dovodio u pitanje cjepivo protiv COVID-a i sve je uspoređivao s "nacističkim eksperimentima".

Iako je postigao uspjeh kod gledatelja, njegovi zapaljivi komentari su doveli do toga da se neki oglašivači distancirali od Fox Newsa.

Carlson je napustio Fox News u travnju prošle godine, manje od tjedan dana nakon što je Fox News pristao platiti 787,5 milijuna dolara kompaniji Dominion Voting Systems kako bi spriječili suđenje za klevetu.

Carlson je ponovo pokrenuo svoju emisiju na X-u prošle godine, nazvavši stranicu Elona Muska posljednjom velikom preostalom platformom koja omogućava slobodu govora.

Zašto je objavio intervju s Putinom?

U videosnimku objavljenom na društvenoj mreži X u utorak, Carlson je rekao da je intervjuirao Putina kako bi "obavijestio" Amerikance.

- Nijedan zapadni novinar se nije potrudio intervjuirati predsjednika druge zemlje umiješane u ovaj sukob, Vladimira Putina - rekao je.

Carlson je dodao i kao je su brojni intervjui zapadnih novinara s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim zapravo "pomagačke seanse" kojima se želi pojačati zahtjev za većim američkim angažmanom.

- Amerikanci imaju pravo znati o ratu u koji su umiješani - dodao je.

Rekao je da je rat u Ukrajini "ljudska katastrofa" koja je izmijenila dugogodišnju političku i trgovinsku stvarnost širom svijeta.

Godine 2022. rekao je: "Zelenskog ne interesiraju sloboda i demokracija. Ustvari, Zelenski je daleko bliži Lenjinu nego George Washingtonu. On je diktator. On je iskoristio sto milijardi američkih dolara poreza kako bi uspostavio jednostranačku policijsku državu u Ukrajini."

Slično je Carlson rekao o nekoliko godina ranije: "Zašto je Vladimir Putin tako loš momak? On nije Sadam Husein, nije Adolf Hitler, on nije opasan za SAD."

"Najmoćniji konzervativac u Americi"

Carlson je se također protivi pobačaju i kontroli oružja.

Podržava Donalda Trumpa i dosta je zaslužna za njegov uspjeh.

Časopis Time je Carlsona označio kao "najmoćnijeg konzervativca u Americi".

Davao je kontroverzne izjave o rasi, LGBTQ pravima i drugim temama, a bio je i na udaru kada je smrtonosne nerede u glavnom gradu SAD-a 6. siječnja 2021. opisao kao "uglavnom mirni kaos".

On je 2018. rekao da će imigranti učiniti SAD "siromašnijim i prljavijim".

Dao je niz pogrdnih komentara o ženama.

"Amerika laže o tajnim biolaboratorijima u Ukrajini"

Voditelj Fox News Tucker Carlson rekao je i da američka vlada laže o tajnim biolaboratorijima u Ukrajini, indirektno potvrđujući da je sponzorirala ono za što se kaže da je „smrtonosno“ biološko oružje.

„Takve stvari ne čuju se svaki dan u Washingtonu. Pričajmo o ovim važnim vijestima i desetine pitanja odmah padaju na pamet“, rekao je on. „Što oni točno rade u ovim tajnim ukrajinskim biolaboratorijima? Ukrajina je najsiromašnija zemlja u Europi. Teško da je leglo biomedicinskih istraživanja.”

Carlson je inzistirao da Putin ima dobre namjere u svom sukobu sa Zapadom: „On samo želi da svoje zapadne granice održi sigurnima. Zašto je nelojalno stati na stranu Rusije, ali lojalno biti na strani Ukrajine? Obje su strane zemlje koje ne mare ništa za Sjedinjene Države. Nekako čudno.”

Tucker Carlson se oglašavao dugim monolozima u kojima je kritizirao “politički Washington” zbog navodno “iracionalne mržnje prema Putinu i naklonosti prema Ukrajini”, za koju je insistirao da nije demokracija već “tiranija”. Nekoliko dana prije ruske invazije ponovio je u eteru: “Ukrajina nije demokratska država”.

Foto: MARCO BELLO/REUTERS

Ovo su neke od izjava koje su njegovi gledatelji, njih nekoliko milijuna, godinama slušali:

– Podržavati Putina „nije neamerički“;

– Demokrati će vas proglasiti krivim za izdaju ako ne mrzite Putina;

– Čitava stvar je jednostavno “granični spor”;

– “Ukrajina nije demokracija”;

– Ukrajina je „marioneta“ Zapada;

– “Ako Vladimir Putin osobno nije dao ubiti vas ili nekog od članova vaše obitelji, zaista nemate pravo kritizirati tog tipa”.