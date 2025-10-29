Putin: 'Testirali smo nuklearni supertorpedo Posejdon!'

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu da je Rusija uspješno testirala nuklearni supertorpedo Posejdon.Američki i ruski dužnosnici opisuju Posejdon kao novu kategoriju oružja koje može izazvati radioaktivne plimne valove zbog kojih bi pogođeni obalni gradovi bili nenastanjivi.

Putin je rekao vojnicima ranjenima u ratu u Ukrajini da je testiranje bilo izvedeno u utorak.

"To je golemi uspjeh", rekao je Putin, dodajući da Posejdon ima veću moć od interkontinentalnog projektila Sarmat.

Posejdon je interkontinentalni autonomni torpedo na nuklearni pogon koji može nositi nuklearno oružje.