POHVALIO SE
Putin: 'Testirali smo nuklearni supertorpedo Posejdon!'
Čitanje članka: < 1 min
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu da je Rusija uspješno testirala nuklearni supertorpedo Posejdon.Američki i ruski dužnosnici opisuju Posejdon kao novu kategoriju oružja koje može izazvati radioaktivne plimne valove zbog kojih bi pogođeni obalni gradovi bili nenastanjivi.
Putin je rekao vojnicima ranjenima u ratu u Ukrajini da je testiranje bilo izvedeno u utorak.
"To je golemi uspjeh", rekao je Putin, dodajući da Posejdon ima veću moć od interkontinentalnog projektila Sarmat.
Posejdon je interkontinentalni autonomni torpedo na nuklearni pogon koji može nositi nuklearno oružje.
