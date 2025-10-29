Obavijesti

Putin: 'Testirali smo nuklearni supertorpedo Posejdon!'

Posejdon je interkontinentalni autonomni torpedo na nuklearni pogon koji može nositi nuklearno oružje

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu da je Rusija uspješno testirala nuklearni supertorpedo Posejdon.Američki i ruski dužnosnici opisuju Posejdon kao novu kategoriju oružja koje može izazvati radioaktivne plimne valove zbog kojih bi pogođeni obalni gradovi bili nenastanjivi. 

Putin je rekao vojnicima ranjenima u ratu u Ukrajini da je testiranje bilo izvedeno u utorak.

TRUMP TVRDI: 'Putin bi trebao okončati rat u Ukrajini, a ne testirati rakete'
'Putin bi trebao okončati rat u Ukrajini, a ne testirati rakete'

"To je golemi uspjeh", rekao je Putin, dodajući da Posejdon ima veću moć od interkontinentalnog projektila Sarmat.

Posejdon je interkontinentalni autonomni torpedo na nuklearni pogon koji može nositi nuklearno oružje.

