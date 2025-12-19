Putin u maratonskom obraćanju poslao poruke Zapadu: Spremni smo na mir, pod našim uvjetima

Ruski predsjednik Vladimir Putin održao je svoju tradicionalnu godišnju konferenciju za novinare, događaj koji je ove godine spojen s popularnim formatom "Izravna linija", gdje odgovara na pitanja građana. U maratonskom nastupu koji je trajao gotovo četiri i pol sata, Putin je projicirao sliku samopouzdanja i kontrole, šaljući jasne poruke Kijevu i zapadnim prijestolnicama.

Iako je naglasio spremnost na mirovne pregovore, istaknuo je da će se oni odvijati isključivo pod ruskim uvjetima, dok je na bojnom polju, prema njegovim riječima, strateška inicijativa čvrsto u rukama Moskve.

'Strateška inicijativa je u potpunosti naša'

Odmah na početku svog obraćanja, Putin je dao optimističnu ocjenu stanja na ukrajinskom bojištu. Ustvrdio je da su, nakon što su ruske snage potisnule neprijatelja iz Kurske regije, u potpunosti preuzele stratešku inicijativu. Ova poruka, namijenjena prvenstveno domaćoj publici, trebala je odagnati svaku sumnju u ishod sukoba koji traje već gotovo četiri godine.

Foto: Vyacheslav Prokofyev

​- Naše trupe napreduju duž cijele linije dodira, na nekim mjestima brže, na drugima sporije, ali neprijatelj se povlači u svim smjerovima - izjavio je Putin pred stotinama novinara okupljenih u moskovskom amfiteatru Gostinij Dvor. Dok su se na velikim ekranima izmjenjivala pitanja građana, kojih je navodno pristiglo preko tri milijuna, Putin je istaknuo da očekuje nove uspjehe na terenu do kraja godine. Posebno je izdvojio napredak kod Kupjanska, grada u Harkivskoj oblasti, tvrdeći da je grad praktički pod ruskom kontrolom, što ukrajinska strana odlučno demantira. Predsjednik Volodimir Zelenskij prošlog je tjedna posjetio Kupjansk, a njegov ured objavio je video koji prikazuje ukrajinsku zastavu u gradu, što je Putin odbacio kao mogući falsifikat, rekavši da je Zelenskij "talentiran umjetnik" i da se spomenik snimao na samom ulazu u grad.

'Trumpove napore shvaćamo ozbiljno, lopta je na strani Zapada'

Značajan dio konferencije bio je posvećen mirovnim naporima koje predvodi američki predsjednik Donald Trump. Unatoč intenzivnoj diplomatskoj aktivnosti, stajališta Moskve i Kijeva i dalje su oštro suprotstavljena. Putin je pohvalio Trumpove napore, opisujući ih kao "ozbiljne i iskrene", te je potvrdio spremnost Moskve na mirno rješenje koje bi se pozabavilo "korijenskim uzrocima" sukoba. Otkrio je da je na sastanku s Trumpom na Aljasci u kolovozu pristao na "određene kompromise" i "ne lake odluke", no nije ulazio u detalje.

​- Reći da mi nešto odbijamo potpuno je netočno i bez ikakve osnove. Lopta je u potpunosti u dvorištu naših zapadnih protivnika, prvenstveno čelnika kijevskog režima, a u ovom slučaju pogotovo njihovih europskih sponzora. Spremni smo i na pregovore i na mirno rješenje sukoba - rekao je Putin.

Foto: Alexander Kazakov

Međutim, ruski zahtjevi ostaju nepromijenjeni. Moskva inzistira na međunarodnom priznanju aneksije Krima iz 2014. godine, kao i na priznavanju četiriju ukrajinskih regija, koje je djelomično okupirala, kao ruskog teritorija. Također, traži da se Ukrajina povuče iz dijelova tih regija koje još uvijek kontrolira, odustane od članstva u NATO-u i ograniči veličinu svoje vojske. Kijev je javno odbacio sve te zahtjeve, smatrajući ih napadom na vlastiti suverenitet.

Što je s izborima u Ukrajini?

Jedan od iznenađujućih trenutaka dogodio se kada je Putin govorio o mogućnosti održavanja izbora u Ukrajini. Dok ukrajinski ustav zabranjuje izbore za vrijeme ratnog stanja, Putin je ponudio nešto što bi se moglo protumačiti kao ustupak.

Foto: Alexander Kazakov

​- Reći ću nešto što bi moglo iznenaditi: spremni smo razmotriti načine osiguravanja sigurnosti izbora u Ukrajini, barem tako da se zaustave, ili suzdrže od, napada duboko u teritorij na dan izbora - kazao je. Ipak, odmah je postavio i uvjet. ​- Milijuni ukrajinskih građana, prema različitim procjenama između pet i deset milijuna, žive u Ruskoj Federaciji i svi imaju pravo glasa. Ako se izbori trebaju održati, imamo pravo zahtijevati da oni koji ih organiziraju... omoguće Ukrajincima koji trenutno žive u Rusiji pravo glasa - dodao je, zaključivši kako vlast u Ukrajini na kraju mora postati legitimna, što je bez izbora nemoguće.

"Obična pljačka" i ekonomska slika Rusije

Putin se osvrnuo i na planove Europske unije da zamrznutu rusku imovinu iskoristi za pomoć Ukrajini, nazvavši takav potez "dnevnom pljačkom". Čelnici EU-a na kraju nisu postigli dogovor o tom planu, već su se odlučili za veliki beskamatni zajam Kijevu. Putin je upozorio da bi otimanje imovine imalo teške posljedice za "pljačkaše", jer bi potkopalo povjerenje u eurozonu gdje mnoge zemlje drže svoje devizne rezerve.

Foto: Alexander Nemenov

Istovremeno, pokušao je projicirati sliku ekonomske stabilnosti unatoč zapadnim sankcijama. Priznao je da je rast BDP-a usporen na 1 posto, ali je to nazvao "namjernim potezom" vlade i središnje banke u cilju suzbijanja inflacije, koja bi do kraja godine trebala pasti ispod šest posto. Pohvalio se rastom realnih plaća od 4,5 posto i niskim proračunskim deficitom.

Od vanzemaljaca do bračnih ponuda

Kao i svake godine, maratonska konferencija obilovala je i bizarnim i osobnim trenucima koji su razbili monotoniju geopolitičkih tema. Na pitanje treba li "namignuti lijevim okom ako zna da vanzemaljci postoje", Putin se našalio da je riječ o "tajnom oružju" koje će Rusija upotrijebiti samo u krajnjem slučaju. Govorio je i o borbi protiv "sotonizma i okultnih praksi" te je apelirao na medije i kulturne djelatnike da promoviraju obiteljske vrijednosti kako bi se poboljšala demografska slika zemlje.

Foto: Alexander Nemenov

Događaj je poslužio i kao platforma za rješavanje problema "običnih" ljudi. Udovica vojnika požalila se na kašnjenje mirovine, na što se Putin osobno ispričao i obećao brzo rješenje. Jedan mladi novinar iskoristio je priliku da pred cijelom nacijom zaprosi svoju djevojku, koja je, kako je kasnije objavljeno, pristala. Ti su trenuci, pažljivo orkestrirani, poslužili jačanju Putinovog imidža vođe koji, unatoč globalnim krizama, brine o svakom građaninu.

Na kraju, nakon četiri sata i 27 minuta i odgovorena 83 pitanja, Putin je zaključio svoje obraćanje ponovivši ključne poruke. Rusija je snažna, vojno superiorna i spremna na dijalog, ali neće odstupiti od svojih temeljnih interesa. Poruka Zapadu je jasna: mir je moguć, ali cijenu i uvjete diktirat će Moskva.