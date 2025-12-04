Obavijesti

News

Komentari 0
KRITIKA

Putin u New Delhiju: Zašto Indija ne smije, a SAD smije kupovati rusko gorivo?

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Putin u New Delhiju: Zašto Indija ne smije, a SAD smije kupovati rusko gorivo?
5
Foto: VYACHESLAV PROKOFYEV/REUTERS

Indijski uvoz nafte ovaj bi mjesec trebao pasti na najnižu razinu u protekle tri godine nakon što je SAD uveo carine na uvoz iz Indije te postrožio sankcije protiv Rusije koje zahvaćaju i treće države

Ruski predsjednik Vladimir Putin kritizirao je u četvrtak, na početku svog dvodnevnog posjeta Indiji, pritisak SAD-a na tu azijsku zemlju da ne kupuje rusku naftu dok Washington od Moskve kupuje nuklearno gorivo. Putin je govorio za indijsku televiziju India Today, a razgovor je objavljen nekoliko sati nakon što je sletio u New Delhi, stigavši u posjet za koji se obje države nadaju da će ojačati međusobnu trgovinu. 

Cilj prvog Putinovog posjeta Indiji u četiri godine je povećati prodaju ruske nafte, raketnih sustava i borbenih zrakoplova te proširiti suradnju izvan sfera energetike i obrane. Ruski predsjednik stiže u Indiju u vrijeme velikog pritiska Washingtona na New Delhi da reducira svoje veze s Moskvom. 

Dvije države bliske su još iz doba bivšeg Sovjetskog Saveza, a Rusija je desetljećima glavni izvor naoružanja za Indiju. Azijska zemlja postala je i najveći kupac ruske nafte koja se prevozi morem nakon uvođenja zapadnih sankcija zbog ruske agresije na Ukrajinu. 

Indijski uvoz nafte ovaj bi mjesec trebao pasti na najnižu razinu u protekle tri godine nakon što je SAD uveo carine na uvoz iz Indije te postrožio sankcije protiv Rusije koje zahvaćaju i treće države. 

Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa naglasila je da indijska kupovina jeftine ruske nafte pomaže Moskvi financirati rat u Ukrajini. 

Pokretanje videa...

Nakon pet sati završio sastanak američke delegacije i Putina! 'Bilo je produktivno...' 00:57
Nakon pet sati završio sastanak američke delegacije i Putina! 'Bilo je produktivno...' | Video: 24sata/Reuters

„Sjedinjene Države i dalje od nas kupuju nuklearno gorivo za svoje nuklearne elektrane. I to je gorivo”, rekao je Putin za India Today. 

„Ako SAD ima pravo kupovati naše gorivo, zašto Indija ne bi imala isti privilegij? To pitanje zaslužuje duboku analizu, a mi smo spremni raspravljati o tome, uključujući i s predsjednikom Trumpom”, dodao je ruski predsjednik. 

Indija je ranije poručila da su Trumpove carine neopravdane i iracionalne te je podsjetila da SAD i dalje trguje s Rusijom. SAD i Europska unija nastavljaju uvoziti milijarde dolara vrijednu rusku energiju, od LNG-ja do obogaćenog uranija. 

Putin je nakon pitanja o indijskom padu kupovine nafte od njegove zemlje priznao da postoji „određeni pad u ukupnoj trgovinskoj razmjeni u prvih devet mjeseci ove godine”. 

„To je samo minorna prilagodba. Ukupno, naša trgovinska razmjena stoji na gotovo istim razinama kao prije”. 

„Trgovina naftnim proizvodima i sirovom naftom, ruskom naftom, u Indiji teče glatko”, zaključio je Putin. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju
VREMENSKA PROGNOZA

PROGNOZA Stiže snijeg! Jako nevrijeme najavili za Dalmaciju

Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, na istoku povremeno jugoistočni, dok će na Jadranu prevladavati umjerena, lokalno jaka bura...
STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina
BIO U CIVILU

STRAVA U SPLITU Izboden policajac. Bori se za život! Napadač ima 18 godina

Policajac je ozlijeđen sinoć oko 22,45 sati te je odveden u bolnicu na pružanje liječničke pomoći gdje je i zadržan
Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici
SENZACIJA NA NEBU

Otkrili da misteriozni komet koji juri prema Zemlji - pulsira! Sve su snimili i zagrebački učenici

Međuzvjezdani objekt 3I/ATLAS slikali su i u Srednjoj školi Jelkovec, koja sudjeluje u međunarodnom projektu Comet Chasers

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025