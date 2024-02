Putin u novom intervjuu: Žalim što ranije nisam napao Ukrajinu

Rusija je trebala ranije započeti s aktivnim akcijama u Ukrajini, ali je dugo pokušavala sukob riješiti mirnim putem i oslanjala se na poštenje svojih protivnika, rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u intervjuu s novinarom Pavlom Zarubinom.

- Jedino što možemo žaliti je što nismo ranije započeli svoje aktivne akcije, vjerujući da imamo posla s pristojnim ljudima - rekao je Putin opisujući situaciju oko Ukrajine, piše ruska državna prorežimska agencija TASS.

Putin je rekao da je u prvoj fazi Rusija pokušala riješiti sukob u Donbasu mirnim putem, odnosno sporazumom iz Minska.

- Kasnije se pokazalo da smo bili prevareni u tom pogledu, jer su i bivša njemačka kancelarka i bivši predsjednik Francuske otvoreno u javnosti priznali da nikada nisu planirali ispuniti dogovore. Umjesto toga, kupovali su vrijeme da isporuče još oružja kijevskom režimu, što je upravo ono što su oni učinili - rekao je Putin.

Navodi i kako su zapadni mediji iskrivljavali njegove riječi o razlozima specijalne vojne operacije, koja je bila potaknuta odbijanjem Kijeva da provede sporazume iz Minska.

- Nikada nisam rekao da je početak naše specijalne operacije u Ukrajini bio posljedica prijetnje NATO-ovog napada na Rusiju - rekao je.

Osvrnuo se i na širenje NATO-a i planove Kijeva da mu se pridruži.

- Naravno, bili smo zabrinuti i još uvijek smo zabrinuti zbog mogućnosti da Ukrajina bude uvučena u NATO, jer bi to bila prijetnja našoj sigurnosti. Potpuno odbijanje današnjih ukrajinskih vlasti da provedu sporazume iz Minska bio je stvarni okidač - objasnio je.

Intervju s Tuckerom Carlsonom

Putin je istaknuo kako je dobro što su zapadni čelnici gledali njegov intervju s američkim novinarom Tuckerom Carlsonom.

- Dobro je da gledaju i slušaju što govorim. Ako sada ne možemo biti uključeni u izravan dijalog iz nekih razloga povezanih s njima, trebali bismo biti zahvalan gospodinu Carlsonu što je to mogao učiniti preko njega kao posrednika - rekao je.

Priznao je da nije u potpunosti zadovoljan ovim intervjuom, jer se spremao odgovoriti na "naglašena pitanja", no Carlson je odabrao drugačiju taktiku. Vjeruje da je uhićenje američkog novinara Tuckera Carlsona u Sjedinjenim Državama teoretski moguće.

- Sa stajališta samog Carlsona to bi bilo tužno, ne zavidim mu, ali to je njegov izbor, znao je što ide Ali sa stajališta da ljudi diljem svijeta shvate što je moderna liberalno-demokratska diktatura, koja je živopisno predstavljena u današnjoj vladajućoj klasi SAD-a, to bi vjerojatno bila dobra stvar. Tada bi pokazali svoje pravo lice - objasnio je ruski predsjednik.

Biden ili Trump? Putin iznenadio odgovorom

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu da je njegov američki kolega Joe Biden "predvidljiviji" za Moskvu od suparnika Donalda Trumpa, ali da je Rusija spremna "surađivati" s pobjednikom predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, tko god on bio.

Na pitanje novinara koji bi predsjednik bio bolji za Rusiju, Putin je odgovorio da bi to bio Biden jer je „osoba s više iskustva. Predvidljiv je, on je političar starog kova, rekao je Putin. Odbio je komentirati rasprave koje se u američkoj javnosti vode o Bidenovoj dobi.

- Kad sam upoznao Bidena u Švicarskoj, doduše prije tri godine, već se govorilo o njegovoj nesposobnosti, ali ja o njoj ne mogu posvjedočiti. Ono što treba sagledati jest politička pozicija i pozicija sadašnje (američke) vlade koja je izuzetno štetna i pogrešna - dodao je Putin, piše TASS.

Moskva će "surađivati s američkim čelnikom kojem američki narod da povjerenje, tko god to bio", istaknuo je.

'Naš čovjek' Blinken

Ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao je američkog državnog tajnika Antonyja Blinkena "našim čovjekom", ali ga je upozorio na mogući neuspjeh ako nastavi špekulirati o pitanju tzv. židovskih pogroma.

- Rekao je to nekoliko puta. Rekao je da su njegovi rođaci, njegov pradjed pobjegli iz Rusije zbog židovskih pogroma. To se pitanje cijelo vrijeme postavlja u raznim zemljama svijeta - u Europi, u SAD-u, a cilj je demonizirati Rusiju, pokazati da je naseljena barbarima, nasilnicima i nitkovima - rekao je ruski čelnik.

Ali, zapravo, ako riječi aktualnog državnog tajnika ne tretiramo kao političke parole, nego sa stajališta prirode problema, bit će puno jasnije, nastavio je.

- Na primjer, imamo sve to u našim arhivama. Blinkenov pradjed je napustio Rusko Carstvo. Koliko ja znam, rođen je negdje u regiji Poltava, ali se preselio u Kijev i pobjegao iz ovog grada. Postavlja se pitanje: smatra li Blinken stvarno Kijev i okolna područja tradicionalnim teritorijem Rusije? - rekao je.

Putin smatra da takvim primjedbama Blinken "u najmanju ruku ukazuje na to da nije bilo Ukrajine 1904. - godine kada je Blinkenov pradjed otišao iz Kijeva u Sjedinjene Države - jer kaže da je pobjegao iz Rusije".

- Izgleda, Blinken je naš čovjek. Ali ne bi trebao davati javne izjave ove vrste. To bi moglo dovesti do njegovog 'pada' - upozorio je Putin.

Baerbock i odgovornost Nijemaca

Njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock neprijateljski je raspoložena ne samo prema Rusiji, već i prema vlastitoj zemlji, navodi Putin.

- Teško je zamisliti da državni dužnosnik njezine razine u tolikoj mjeri zanemaruje gospodarske interese vlastite zemlje i vlastitog naroda - rekao je.

Prema njegovim tvrdnjama, stranka Zelenih, čiji je Baerbock član, iskorištava narodne strahove, a vodi politiku koja se drastično razlikuje od predizbornih obećanja. Komentirajući izvještaje njemačkih medija da je Baerbockov djed bio nac, Putin je rekao:

- Ne možete odgovornost za ono što su Hitler i njegovi pristaše učinili - i ne samo u Njemačkoj, nego i u drugim dijelovima svijeta, Europe i tako dalje - prebacivati na današnjicu. generacija. Mislim da bi to bilo nepravedno - objasnio je ruski čelnik.