Obavijesti

News

Komentari 1
OKRŠAJ NA KRIMU

Sevastopolj bez struje nakon ukrajinskog napada, tvrde Rusi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sevastopolj bez struje nakon ukrajinskog napada, tvrde Rusi
Foto: Tass/SIPA USA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mihail Razvožajev, sevastopoljski guverner kojeg je instalirala Moskva, rekao je da je grad ostao bez opskrbe električnom energijom nakon "masovnog" ukrajinskog napada

Sevastopolj, lučki grad na Krimskom poluotoku koji je anektirala Rusija, ponovo je bio bez električne energije nakon ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama, kazale su ruske vlasti rano u četvrtak.

Mihail Razvožajev, sevastopoljski guverner kojeg je instalirala Moskva, rekao je da je grad ostao bez opskrbe električnom energijom nakon "masovnog" ukrajinskog napada, objavila je ruska državna novinska agencija TASS rano u četvrtak.

Kazao je da ruske snage odbijaju napad, a da stručnjaci procjenjuju razmjere štete.

Rusija vodi rat protiv Ukrajine gotovo četiri i po godine.

Kijev je na invaziju odgovorio napadima bespilotnim letjelicama na strateški važne ciljeve duboko unutar ruskog teritorija, uključujući vojne objekte te naftnu i plinsku infrastrukturu, piše njemačka agencija dpa.

Cilj napada jest poremetiti opskrbu gorivom za rusku vojsku te smanjiti prihode od kojih Moskva financira rat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
RUSKI PEARL HARBOR Ukrajina izvela veliki napad u Crnom moru. Gore brodovi, ima mrtvih
POMORSKI RAT

RUSKI PEARL HARBOR Ukrajina izvela veliki napad u Crnom moru. Gore brodovi, ima mrtvih

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da su pogođene dvije fregate, veliki desantni brod, korveta i druga plovila
Zelenski: Ove godine oslobodili smo 745 četvornih kilometara
PRITISAK NA RUSIJU

Zelenski: Ove godine oslobodili smo 745 četvornih kilometara

Ukrajinska vojska u proteklih mjeseci nastoji izvršiti dodatni pritisak na Moskvu, izvodeći protunapade na dijelovima bojišnice duge 1200 kilometara te gađajući logističku i energetsku infrastrukturu.
Ukrajina na rubu: Kako Rusija blokira izvoz i prijeti ekonomiji
Pat pozicija Putina i Zelenskog

Ukrajina na rubu: Kako Rusija blokira izvoz i prijeti ekonomiji

Ukrajina tuče bespilotnim letjelicama, Rusi projektilima, a svi su na izmaku snaga

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026