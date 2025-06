Ruski predsjednik Vladimir Putin dao je intervjuu za Sky News Arabia i ponovio da se u mirovnim sporazumima mora uzeti u obzir volja stanovnika četiri ukrajinske regije koje si je Rusija pripojila 2022. godine.

- Volja naroda je ono što (mi) zovemo demokracijom - rekao je ruski predsjednik koji se zanimljivo nije vodio tom idejom kada su Čečeni prije 20-ak godina tražili svoju nacionalnu državu. Dodao je kako se nada da će se ukrajinsko vodstvo u pregovorima voditi "nacionalnim interesima", a ne interesima svojih sponzora (Zapad), piše Sky News.

U petak je ruskim poslovnjacima u Sankt Petersburgu ponovio svoje viđenje dvije slavenske nacije koje je podrobno iznio u intervjuu s Tucker Carlsonom, ali i u svom eseju 'O povijesnom jedinstvu Rusa i Ukrajinaca' kojeg je nedavno preporučila i bivša RH predsjednica Kolinda Grabar Kitarović.

- Više puta sam rekao da smatram da su ruski i ukrajinski narod jedan narod. U tom smislu, cijela Ukrajina je naša - ponovio je u petak, pa onda zaprijetio nuklearnim oružjem ako Kijev upotrijebi prljavu bombu (konvencionalna bomba s nuklearnim materijalom, npr: cezij).

- To bi bila kolosalna pogreška onih koje nazivamo neonacistima na teritoriju današnje Ukrajine. To bi mogla biti njihova posljednja pogreška. Mi uvijek odgovaramo i to na jednak način. Stoga će naš odgovor biti vrlo žestok - zaprijetio je vrhušci u Kijevu koja je zatražila saveznice dodatna sredstva za proizvodnju oružja i optužila njemačke i češke firme da i dalje posluju s Rusijom i njenom vojnom industrijom.

- Ukrajina zaslužuje bolju sudbinu od one da bude instrument u geopolitičkom sukobu onih koji teže konfrontaciji s Ruskom Federacijom - rekao je ruski predsjednik.