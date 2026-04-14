Magyar: Ako me Putin nazove, javit ću mu se. Tražit ću ga da zaustavi rat u Ukrajini
Pobjednik mađarskih izbora Peter Magyar izjavio je u ponedjeljak da bi, ako bi ga ruski predsjednik Vladimir Putin nazvao, razgovarao s njim i poručio mu da okonča rat u Ukrajini.
- Ako Vladimir Putin nazove, javit ću se. Ako bismo razgovarali, mogao bih mu reći da bi bilo dobro završiti ubijanje nakon četiri godine i okončati rat - rekao je na svojoj prvoj konferenciji za novinare nakon uvjerljive pobjede nad premijerom Viktorom Orbanom, Putinovim saveznikom.
- To bi vjerojatno bio kratak telefonski razgovor i ne mislim da bi završio rat na moj savjet - rekao je.
Magyarova izjava vjerojatno je naišla na odobravanje mnogih diljem Europske unije, koji su se navikli na Orbanov pomirljiv ton kada govori o ratu ili Putinu.
EU se nada da će Magyar dovesti kopernikanski obrat u pogledu Ukrajine, ali potrebno je naglasiti da je 2024. rekao da Ukrajina ima pravo na obranu, ali da joj ne bi slao vojnike i oružje.
Ruska reakcija
Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je u ponedjeljak da Moskva poštuje rezultate izbora i očekuje „pragmatične kontakte“ s novom vladom u Budimpešti.
- Mađari su donijeli svoj izbor. Poštujemo taj izbor. Očekujemo nastavak naših pragmatičnih kontakata s novim vodstvom Mađarske. Koje će poteze novo mađarsko vodstvo poduzeti, vjerojatno ćemo morati biti strpljivi i vidjeti kako će se stvari razvijati - rekao je Peskov.
- Još jednom, zainteresirani smo za izgradnju dobrih odnosa s Mađarskom, kao i sa svim europskim zemljama. ... Nažalost, zasad ne možemo govoriti o uzajamnosti sa strane europskih zemalja, ali Rusija ostaje otvorena za dijalog - dodao je.
Kirill Dmitriev, izaslanik Kremlja u pregovorima pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata u Ukrajini, rekao je da će Orbanov poraz „samo ubrzati raspad Europske unije“.
„Provjerite jesam li u pravu za četiri mjeseca“, dodao je Dmitriev, koji ujedno obnaša dužnost izvršnog direktora Ruskog fonda za izravna ulaganja, na platformi X.
