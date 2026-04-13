Ukrajina: Jedna čovjek poginuo tijekom uskršnjeg primirja

U ruskom napadu bespilotnom letjelicom na prvoj crti bojišnice u regiji Doneck u nedjelju, prije isteka primirja proglašenog povodom pravoslavnog Uskrsa, poginula jedna osoba, priopćila je u ponedjeljak ukrajinska policija. Policija je priopćila je u napadu FPV dronom na grad Družkivku 12. travnja poginula jedna osoba te je oštećen automobil. U odvojenom napadu na grad Kramatorsk u ponedjeljak u 01:46 po lokalnom vremenu, jedna je osoba poginula, a druga ranjena, dodaje se u priopćenju. Guverner Donecke oblasti ranije je putem aplikacije Telegram izvijestio kako su tijekom 12. travnja u toj regiji ukupno smrtno stradale dvije osobe.

Rusija i Ukrajina međusobno se optužuju za kršenje 32-satnog primirja, koje je bilo na snazi od subote poslijepodne do nedjelje u ponoć.

Ukrajinski Koordinacijski stožer za postupanje s ratnim zarobljenicima objavio je da su tijekom „takozvanog uskrsnog primirja” ruski vojnici strijeljali četvoricu ukrajinskih ratnih zarobljenika u regiji Harkiv.

Glavni stožer ukrajinske vojske priopćio je da je zabilježio više od deset tisuća ruskih kršenja prekida vatre tijekom trajanja primirja, što uključuje 1567 incidenata topničkog granatiranja, 119 jurišnih operacija i 9035 napada dronovima.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je kako je zabilježilo 6558 slučajeva kršenja uskršnjeg primirja od strane ukrajinskih snaga.