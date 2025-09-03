Prvi put u javnosti zajedno Xi, Putin i Kim • Trump vidi urotu protiv SAD-a, a Kremlj takvu tezu odbacije
VOJNA PARADA U KINI PLUS+
Putin, Xi i Kim zabrinuli su Amerikance: 'Evo poruka za Trumpa. Nasilnika se ne bojimo'
Čitanje članka: 5 min
Pompa i raskoš na golemoj vojnoj paradi u Kini, na kojoj je predstavljena najnovija vojna oprema pred svjetskim vođama, uključujući sjevernokorejskog Kim Jong-una i ruskog Vladimira Putina. Kineski predsjednik Xi Jinping provozao se u crnoj limuzini s otvorenim krovom ispred vojnika, a kasnije ispred više od 50.000 gledatelja rekao kako se svijet suočava s izborom između mira i rata, dijaloga ili konfrontacije. Naglasio je da je Kina velika nacija koja se "nikad ne boji nikakvih nasilnika", u jasnoj aluziji na SAD i njihove saveznike. Upozorio je i da je Kina "nezaustavljiva", netom prije početka spektakularnog mimohoda vojne tehnike.
