NOVI UKRAJINSKI NAPAD Po prvi put pogodili najveću rafineriju u cijeloj Rusiji

Ukrajinske bespilotne letjelice dugog dometa pogodile su 6. srpnja Rafineriju nafte u Omsku, što označava prvi poznati napad na najveću naftnu rafineriju u Rusiji. Ovo postrojenje godišnje preradi više od 22 milijuna tona sirove nafte i čini otprilike 10 posto ukupnog kapaciteta prerade nafte u zemlji, piše United24Media.

The Omsk refinery in Russia has been hit at multiple points. At least two oil processing towers have been struck and are burning.



This is Russia‘s largest and most modern refinery with an annual production capacity of 22 million tons. pic.twitter.com/f5e9W8eQJe — (((Tendar))) (@Tendar) July 6, 2026

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine i Snage za specijalne operacije (SSO) kasnije su potvrdili napad, opisavši rafineriju u Omsku kao posljednju od 11 najvećih ruskih rafinerija za proizvodnju benzina koja je bila uspješna meta ukrajinskih snaga.

Fire Point drones attacked Omsk oil refinery in Russia.



That's about 2,600 km from Ukraine.



Omsk oil refinery was the only Russian oil refinery still undamaged by drone attacks. https://t.co/wXCrW0GU4a pic.twitter.com/I2kotKtsdt — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 6, 2026

Prema navodima vojske, ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su postrojenje za primarnu preradu sirove nafte ELOU-AVT-11, koje ima projektirani kapacitet od 8,4 milijuna tona sirove nafte godišnje. SSO je priopćio da su bespilotne letjelice preletjele otprilike 3000 kilometara kako bi dosegnule cilj.

Guverner Omske oblasti Vitalij Hocenko potvrdio je da su bespilotne letjelice dosegnule sjeverni industrijski okrug Omska, ali nije izričito imenovao rafineriju. Prema podacima Dnipro OSINT-a, nadograđene bespilotne letjelice dugog dometa FP-1 pogodile su postrojenje za preradu sirove nafte ELOU-AVT-11 u sklopu rafinerije, pogodivši njezine tehnološke stupove. Ovo postrojenje ima kapacitet prerade od 8,4 milijuna tona sirove nafte godišnje.

U vlasništvu tvrtke Gazprom Neft, rafinerija u Omsku godišnje preradi više od 22 milijuna tona sirove nafte što je otprilike deset posto ukupnog kapaciteta prerade u Rusiji. Riječ je o najvećoj rafineriji u zemlji koja, prema industrijskim procjenama, opskrbljuje više od polovice potreba za motornim gorivom u Sibirskom saveznom okrugu.