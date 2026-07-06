Obavijesti

News

Komentari 0
2500 KILOMETARA UDALJENOSTI

NOVI UKRAJINSKI NAPAD Po prvi put pogodili najveću rafineriju u cijeloj Rusiji

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
NOVI UKRAJINSKI NAPAD Po prvi put pogodili najveću rafineriju u cijeloj Rusiji
Foto: X/Screenshoot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U vlasništvu tvrtke Gazprom Neft, rafinerija u Omsku godišnje preradi više od 22 milijuna tona sirove nafte što je otprilike deset posto ukupnog kapaciteta prerade u Rusiji

Ukrajinske bespilotne letjelice dugog dometa pogodile su 6. srpnja Rafineriju nafte u Omsku, što označava prvi poznati napad na najveću naftnu rafineriju u Rusiji. Ovo postrojenje godišnje preradi više od 22 milijuna tona sirove nafte i čini otprilike 10 posto ukupnog kapaciteta prerade nafte u zemlji, piše United24Media

Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine i Snage za specijalne operacije (SSO) kasnije su potvrdili napad, opisavši rafineriju u Omsku kao posljednju od 11 najvećih ruskih rafinerija za proizvodnju benzina koja je bila uspješna meta ukrajinskih snaga.

Prema navodima vojske, ukrajinske bespilotne letjelice pogodile su postrojenje za primarnu preradu sirove nafte ELOU-AVT-11, koje ima projektirani kapacitet od 8,4 milijuna tona sirove nafte godišnje. SSO je priopćio da su bespilotne letjelice preletjele otprilike 3000 kilometara kako bi dosegnule cilj.

Guverner Omske oblasti Vitalij Hocenko potvrdio je da su bespilotne letjelice dosegnule sjeverni industrijski okrug Omska, ali nije izričito imenovao rafineriju. Prema podacima Dnipro OSINT-a, nadograđene bespilotne letjelice dugog dometa FP-1 pogodile su postrojenje za preradu sirove nafte ELOU-AVT-11 u sklopu rafinerije, pogodivši njezine tehnološke stupove. Ovo postrojenje ima kapacitet prerade od 8,4 milijuna tona sirove nafte godišnje.

NE ŠTEDE SE Ukrajina izvela masovni napad dronovima na Rusiju, ponovno pogođena rafinerija nafte
Ukrajina izvela masovni napad dronovima na Rusiju, ponovno pogođena rafinerija nafte

U vlasništvu tvrtke Gazprom Neft, rafinerija u Omsku godišnje preradi više od 22 milijuna tona sirove nafte što je otprilike deset posto ukupnog kapaciteta prerade u Rusiji. Riječ je o najvećoj rafineriji u zemlji koja, prema industrijskim procjenama, opskrbljuje više od polovice potreba za motornim gorivom u Sibirskom saveznom okrugu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ukrajina izvela masovni napad dronovima na Rusiju, ponovno pogođena rafinerija nafte
NE ŠTEDE SE

Ukrajina izvela masovni napad dronovima na Rusiju, ponovno pogođena rafinerija nafte

Ukrajina je napala oko 20 ruskih regija i regija pod ruskom kontrolom, uključujući Krim, izvijestilo je rusko ministarstvo obrane
Zelenski ljut na saveznike: Nismo zaustavili ruske rakete jer nam nedostaju projektili
RAT U UKRAJINI

Zelenski ljut na saveznike: Nismo zaustavili ruske rakete jer nam nedostaju projektili

Dokle god rakete za sustav Patriot stoje u skladištima naših saveznika, Rusija dobiva otvoren poziv da nastavi s 'pobjeđivanjem' stambenih zgrada, poručio je Zelenski.
FOTO NOĆ IZ HORORA Putin je zasuo Kijev projektilima. Scene su užasne: Najmanje 14 mrtvih
CIVILI NA UDARU

FOTO NOĆ IZ HORORA Putin je zasuo Kijev projektilima. Scene su užasne: Najmanje 14 mrtvih

"Ponovno imamo obavještajne podatke o tome da Rusi pripremaju novi masovni udar. To je posve u Putinovom stilu, odmah nakon američkog Dana nezavisnosti i uoči NATO samita u Ankari. Rusija želi nanijeti još više zla i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se i obratite pozornost na upozorenja o zračnoj opasnosti", poručio je nedjelju navečer ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. I napad je došao. Putin je zasuo Kijev projektilima. Ponovno su na udaru bili civili, najmanje 14 ljudi je ubijeno u napadu, javlja Kyiv Independent. Strahuje se da će brojka rasti...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026