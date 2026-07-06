Zelenski nakon ruskog napada: 'Samit NATO-a mora donijeti više od praznih obećanja'

Samit mora donijeti više od "praznih riječi" i osigurati veću zaštitu Ukrajini, rekao je Zelenskij u noćnom videoobraćanju. "Bio je to brutalan napad", rekao je o ruskim napadima bespilotnim letjelicama i projektilima na Kijev i okolnu regiju u noći na ponedjeljak. Rekao je da je poginulo 22 ljudi, a oko 90 je ozlijeđeno.

Zelenski je istaknuo da ukrajinska protuzračna obrana i dalje postiže visoku stopu presretanja ruskih dronova i krstarećih projektila kada ima dovoljno presretača, no ukazao je na jasne propuste u zaštiti od balističkih projektila.

"Kad god su nam dostupne potrebne mogućnosti, naši ratnici postižu uistinu visoke stope presretanja. To je jedino objašnjenje za problem s balističkim projektilima – nedovoljan broj presretača", rekao je.

Ponovno se požalio na nedostatak streljiva za protuzračne sustave Patriot, jedinu učinkovitu obranu Ukrajine od ruskih balističkih projektila.

"Jednostavno je besmisleno da u današnjem svijetu proizvodnja još uvijek nije povećana na razinu koja je stvarno potrebna za zaštitu ljudi od balističkog terora", rekao je.

Sugerirao je da bi Ukrajina mogla sama proizvoditi rakete Patriot, ali bi za to trebala licence i odobrenje Sjedinjenih Država.

Zelenski je ranije ove godine upozorio da Ukrajini kritično nedostaje presretačkih projektila, a ta je nestašica pogoršana američkim ratom protiv Irana, što je dodatno opteretilo globalne zalihe.

"Iskreno se nadamo da samit koji se sada održava u Ankari – samit najjačih euroatlantskih država – neće ostati samo na praznim riječima", rekao je o dvodnevnom skupu koji počinje u utorak.

"I da će naša zaštita života, naša sigurnosna suradnja i obrambene sposobnosti ovdje u Europi i s Amerikom ojačati kroz zajednički rad i zajedničke odluke."

Zelenski će se pridružiti čelnicima NATO-a na samitu i održati sastanak u četiri oka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.