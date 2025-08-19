Putin želi nagradu za brutalnu i ilegalnu agresiju, a Zelenskom se kao žrtvi nudi najblaža kazna

Vladimir Putin dobio je crveni tepih, svečani doček i vožnju u predsjedničkoj limuzini. Volodimir Zelenski dobio je upozorenje da se ne pojavljuje u Bijeloj kući bez odijela.

Donald Trump ulizivao se Putinu na Aljasci, europski lideri ulizivali su se Trumpu u Bijeloj kući. Kao što je Trump molio Putina da donese mir u Ukrajinu, oni su molili Trumpa da pomogne u mirovnim pregovorima o Ukrajini.

Trump zaziva Nobelovu nagradu za mir, a Putin ne želi mir za koji neće biti nagrađen.

Pod egidom razmjene teritorija za postizanje mira, koja je obilježila pregovore (odnosno dogovore) na Aljasci, ukrajinski predsjednik Zelenski morao odreći vlastitog, a Putin tuđeg teritorija.

Plati da prestane

U prijevodu, Trumpovo inzistiranje da se Ukrajina odrekne dijela teritorija u zamjenu za rusko zaustavljanje agresije bilo bi jednako nagovaranju žrtve batinanja da se odrekne svog novčanika i mobitela u zamjenu za prestanak nasilja.

Ili da se vlasnik kuće koju susjed uništava, razbija i gađa kamenjem, odrekne svog dvorišta kako bi ga susjed ostavio na miru. Do iduće prilike.

I dok se vode ovi tobožnji pregovori o miru, Rusija nesmiljeno uništava ukrajinske gradove i ubija ukrajinske civile. Poput Johna Cene u HBO-ovu "Mirotvorcu", Putin je "spreman zalagati se za mir koliko god muškaraca, žena i djece trebao pobiti".

U pravilu, mirovni pregovori podrazumijevaju uzajamne ustupke zaraćenih strana. Ukrajina bi se po ovim planovima trebala odreći članstva u NATO savezu, svojih vojnih snaga, svojih okupiranih teritorija, svoje neovisnosti i suverenosti. A Rusija?

Neka se povuče

U pregovorima koji izgledaju kao dogovori Trumpa i Putina, još uvijek nije jasno čega bi se Rusija, kao agresorska sila, trebala odreći u zamjenu za mir. Osim agresije. I tuđeg teritorija.

Premda je najlakše rješenje ujedno i najjednostavnije: Rusija bi se naprosto trebala povući iz Ukrajine. Kako je došla, tako neka i ode.

Samo, Putin to ne želi, to očito ne želi ni Trump, a to nemaju snage tražiti ni europski čelnici.

Trump je impresioniran Putinom, a Koalicija voljnih je zastrašena Putinom, pa stoga Putin odlučuje hoće li do mira doći i kakav će to mir biti.

Putin ne želi mir

Njegova se ambicija svodi na to da profitira od tog mira, bitno mu je da se mir odgađa jer mu rat omogućava da drži Rusiju u pokornosti, izvanrednom stanju i ratnoj ekonomiji, kao što mu je bitno da se mir iskoristi kao pauza u kojoj će Ukrajina odustati od teritorija, naoružavanja i ulaska u NATO savez.

I uostalom, zašto mu treba mir sada kad je dobio Ameriku na svojoj strani?

Kad ruski oklopnjaci danas, na snimci koja se vrti po društvenim mrežama, jure pod ruskom i američkom zastavom.

Ovi navodni mirovni pregovori - navodni zato što je njima Putin ponovno neutralizirao Trumpov rok za uvođenje sankcija, a Trump neutralizirao pritiske u vezi optužbi za pedofiliju - bizarni su, nedorečeni i pomalo zastrašujući.

Trumpa to ne zanima

Jer Trump podilazi Putinu, Europljani podilaze Trumpu, Trump s Europljanima više razgovara o tome kako da izbjegne buduće demokratske izbore i gubitak vlasti, u svom zlato optočenom uredu hvali se kolekcijom MAGA šilterica i slikom svog tobožnjeg atentata (Je li Reagan imao na zidu Bijele kuće fotografiju svog atentata?), dok Putin nastavlja s agresijom i kupuje vrijeme tako što odugovlači s prihvaćanjem sastanka sa Zelenskim.

Putin želi nagradu za agresiju, a Zelenskom se nudi najblaža moguća kazna za rusku agresiju.

Vladimir Putin diktira uvjete za postizanje mira, umjesto da bude izložen pritiscima da prekine rat, povuče se iz Ukrajine, vrati tisuće otete ukrajinske djece, plati reparacije i odustane od imperijalnih ambicija.

Skrušena Europa

Donald Trump nije više saveznik Ukrajine i Europske unije, ako je to ikada bio u zadnjih deset godina. On nije na strani žrtve agresije, već na strani agresora kojem laska, popušta i kojem se dodvorava. I čiji stil, model i metode vladanja implementira u SAD-u.

Europa je držala leđa Zelenskom u Bijeloj kući, kako ne bi iznova bio izložen linču i ponižavanju, ali su njezini lideri izgledali kao siroti đaci koji dolaze moliti ravnatelja da ih spasi bullyja sa školskog igrališta. Trumpa to nije nimalo zanimalo.

Njegova lojalnost leži kod Putina koji je godinama radio na Trumpovu dolasku na vlast i koji sada radi na tome da vladar Bijele kuće razbije NATO, zapadna savezništva i solidarnost demokratskih zemalja u pomoći Ukrajini.

Europa mora zaboraviti na Trumpovu pomoć, kao što mora zaboraviti na Putinovu dobrohotnost. Agresori i nasilnici drže ključeve pregovora u svojim rukama.

A oni neće biti blagonakloni prema žrtvi.