Putinov političar najavio je rat Peppi Pig i South Parku: 'LGBT je danas oruđe hibridnog rata'

LGBT pokret je danas oruđe hibridnog rata. I u tom hibridnom ratu mi moramo sačuvati naše tradicionalne vrijednosti. Moramo zaštititi naše društvo i našu djecu. Dopustite mi da vam demonstriram kakva vrsta propagande se već koristi protiv našeg društva, rekao je na početku svoje press konferencije član Dume i Putinove stranke Aleksandar Khinshtein.

U Rusiji će uskoro na izglasavanje doći zakon kojim, kako kažu, žele 'ograničiti LGBT propagandu', pa se tamošnji političari dodatno trude kako bi pokazali 'zlo koje dolazi sa Zapada'.

- Prvi primjer, film i knjiga "Call me by my name" ima 20 fan grupa na mreži VKontakte. Riječ je o ljubavnoj priči muškarca i dječaka. Zatim crtić South Park, gdje je školski kuhar pedofil - krenuo je u nabrajalicu Aleksandar a onda se obrušio i na Peppu Pig.

- To je crtić koji je jako dobro poznat. U jednoj epizodi polarni medvjed crta portret svoje obitelji i kaže "ja živim sa svojom mamom i s drugom mamom" - rekao je ovaj Putinov poslušnik i najavio rat takvom sadržaju.

Pa se tako lista ruskih neprijatelja sad proširila i s nekoliko fiktivnih, nacrtanih likova...

