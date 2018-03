Mladi Rusi: Putin je naš vođa, kakva bi bila zemlja bez njega?

Rusija danas bira predsjednika, a ishod izbora već je odavno poznat - očekuje se da će aktualni predsjednik Vladimir Putin osvojiti još jedan mandat i to s čak 70 posto glasova.

Kako javlja novinarka 24sata iz Moskve, u 14 sati prema lokalnom vremenu izlaznost je iznosila 35 posto što bi do kraja dana moglo doći do 70 posto. Visoka izlaznost Putinu je iznimno važna i ne čudi što je upregnuo sve snage kako bi ljude izveo na birališta.

Mamac u jednom moskovskom kvartu bila je predstava za djecu, u nekim su gradovima spustili cijene hrane, ponegdje su se dijelili iPhonei i automobili.

U duhu predsjedničkih izbora u Rusiji koji se održavaju u nedjelju, brojni mediji spominju i "Putinovu generaciju", odnosno mlade ljudi koji su cijelog svog života svjesni političkog prisustva aktualnog predsjednika.

Russia’s newest voters have no memory of life before Vladimir Putin. How has his leadership shaped them? pic.twitter.com/kLruEsBiPd