Putinova lutkica Margarita prva je objavila snimke: Kako su Rusi špijunirali njemački vojni vrh...

Iza vas je naporan dan sastanaka i dogovora. Upravo ste se vratili u svoju luksuznu hotelsku sobu u Singapuru, ali posao još nije gotov. Treba nazvati šefa, predati mu izvještaje, dogovoriti bitne stvari s kolegama... No nije sve tako loše. "Upravo sam se vratio s pića. Taj bar ima nevjerojatan bazen. A pogled iz sobe mi je fenomenalan", hvalite se kolegama, a onda se u poziv uključuje šef. Dosta čavrljanja, vrijeme je za važne teme.

POGLEDAJTE VIDEO: Ruski stočari u Sibiru već su glasovali na izborima

Pokretanje videa... 04:11 Stočari sobova iz udaljenih sibirskih kampova prijevremeno su glasovali na ruskim predsjedničkim izborima | Video: 24sata/REUTERS

Par tjedana poslije se budite i otkrijete kako je cijeli vaš razgovor, u kojem se govorilo u super-osjetljivim stvarima, završio online. Skandal je toliki da neki strahuju od eskalacije rata u Europi...

Upravo to se dogodilo visokim njemačkim vojnim dužnosnicima, do čijih su snimki razgovora došle ruske tajne službe.

A sve je prva objavila Putinova lutkica, televizijska voditeljica i urednica Margarita Simonjan. Usput je ne baš suptilno zaprijetila Nijemcima.

Foto: Profimedia

Sjećate se Margarite, to je ona dama koja voli prijetiti cijelom Zapadu, koja sanja o tome da bombe padaju po europskim i američkim gradovima, koja je najavljivala da će Ukrajina pasti u roku nekoliko tjedana...

- Mi smo jedina država na svijetu koja u roku sat vremena može uništiti Ameriku - pohvalila se nedavno.

Foto: Profimedia

Krivac je hotelski wi-fi internet?

Vratimo se na početak, na hotelsku sobu u Singapuru. Brigadni general Frank Gräfe na liniji je s kolegama, visokim vojnim dužnosnicima, a potom se na poziv spaja šef, general-pukovnik Ingo Gerhartz. U idućih 40 minuta oni razgovaraju o 'osjetljivim' temama, uključujući isporuku njemačkih projektila Taurus u Ukrajinu. Otvoreni su u razgovoru, pojma nemaju da ih netko snima. U jednom trenutku čak sugeriraju kako Britanci imaju "trupe na terenu", referirajući se na Ukrajinu. Dodajmo i kako je njemački kancelar Olaf Scholz odbio mogućnost slanja u Ukrajinu.

Njemačka je potvrdila da je do poziva došlo, kao i da je došlo do curenja informacija. Iako ga nisu službeno imenovali, krivac je 'Čovjek iz Singapura, Frank Gräfe. On je slučajno na poziv "pustio" špijune, piše BBC i dodaje da je riječ o ljudskoj pogrešci...

- Mislim da je ovo dobra lekcija za sve. Ne koristite hotelski internet ako želite obaviti siguran poziv - kaže Miguel Berger, njemački ambasador u Velikoj Britaniji.

Foto: Not specified

Još se ne zna kako su Rusi 'upali' na poziv, ali krivac je vjerojatno hotelski wi-fi internet. Nijemac je tamo bio na "Singapore Air Showu", sajmu koji okuplja brojne svjetske moćnike i šefove vojne industrije.

Pecanje dinamitom

Stručnjaci govore kako se špijunima uvijek isplati doći na ovakve događaje i samo čekati na parkingu ili u hotelu.

Jedna od teorija je da su Rusi za 'upad' koristili posebne antene.

- Ta presretanja su kao da idete od vrata do vrata i tražite ona koja su otključana - kaže za BBC profesor Alan Woodward iz centra za cyber sigurnost u Surreyju.

- To je kao da idete hvatati ribe dinamitom. Bacite dinamit i gledate što će isplivati poslije. Poziv je najvjerojatnije uhvatila špijunska antena koja može proslijediti promet na glavnu, službenu antenu - smatra stručnjak za kriptografiju iz Berlina Henning Seidler.

Bivši njemački visoki vojni dužnosnik, danas član Bundestaga, Roderich Kiesewetter, smatra kako Njemačka pozicija "da se ovo moglo dogoditi bilo kome", i nije baš najispravnija. To da su špijuni imali sreće, a Nijemci ne, kako tvrdi Berlin, po njemu nije točno.

- Morate odabrati nekakvu krinku za ovu katastrofu. Možda je to bila greška jednog čovjeka, ali ovo je signal kvara sistema. Njemačka je laka meta - poručuje.

'Puštaj to kad pokopaju Navaljnog'

Nijemci vjeruju kako je Moskva čekala pravi trenutak da objavi ovu snimku. A on je došao na dan kad su u Moskvi, pod teškom policijskom blokadom, pokapali Alekseja Navaljnog. Rusi nikako nisu htjeli da njegov sprovod bude tema broj jedan u državi u svijetu, bolje da fokus prebace na ovaj njemački skandal...

- Ruski predsjednik Vladimir Putin igra perfidnu igru na koju ne smijemo nasjesti - poručio je njemački ministar obrane Boris Pistorius.

Foto: Profimedia

Iako je svima jasno kako su oni iza ovog 'upada', Rusija to nije službeno demantirala ni potvrdila. A Nijemci i dalje nemaju pojma kako je snimka došla do Putinova lutkice Margarite...

Foto: Profimedia