PUTINOVA ŠKOLA Vučić ide na izbore za premijera Srbije

Središnji odbor Srpske napredne stranke (SNS) odlučio je u subotu u Nišu da nositelj liste "Ujedinjena Srbija" na predstojećim izvanrednim parlamentarnim izborima i kandidat SNS za premijera, ako ta lista pobjedi, bude predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

Prije nego je Središnji obor jednoglasno usvojio te odluke, predsjednik naprednjaka Miloš Vučević najavio da će lista SNS-a na predstojećim izborima nositi naziv "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Vučević je rekao da će SNS kao prvog na listi imati "najsposobnijeg državnika" Aleksandra Vučića, a da će na suprotnoj strani, koju je nazvao "blokaderskom", biti "svi drugi".

Šef zastpuničke skupine naprednjaka u Skupštini Srbije Milenko Jovanov ocijenio je da "druge liste" čine "ljudi bez lica", a studentski pokret nazvao je "smokvinim listom" za nevladine organizacije, dok je za Vučića rekao da je "previše Srbin i previše svoj".

Vučić je, pak, u svom govoru stranačkim kolegama suparničku stranu nazvao "zabludjelim sestrama i braćom" na koje utjecaj imaju brojne iznozemne službe čiji je cilj rušenje vlasti u Srbiji.

On je ustvrdio da su nakon tragdije u Novom Sadu i pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, "medijske kuće N1, Nova S i strane službe izravno vodili ljude u rušenje svoje države i sukob sa svojim narodom".

Vučić je rekao kako je "ponosan" i što "nijednog Srbina nije isporučio haškom sudu", a međunarodne sudove je nazvao je "sudovima nepravde".

Najavio mogućnost da se Srbija "pridruži ideji" američkog predsjednika Donalda Trumpa o ukidanju međunarodnih sudova.

Poručio je da bi nova vlada koju bude vodio, dobije li povjerenje građana, trebala biti operativnija i učinkovitija.

"Napravio sam kako bi trebao izgledati novi zakon o ministarstvima i vladi, i to ću kad podnesem ostavku (na dužnost predsjednika Srbije) pokazati javnosti. Smatram da bi vlada trebala imati 12 ministarstava, a ne 31, kao sada", rekao je Vučić.

On je ranije najavio da će izbori biti raspisani za 18. ili 25. listopada, a prema pisanju provladinih medija očekuje se da će biti 25. listopada.

Vučić je u petak rekao da će izbore raspisati "9. ili 10. rujna".

(Hina) xvili yps