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Hrvatskog državljanina uhitili u Srbiji! Tražio ga Interpol Zagreb zbog iznude: Objavili fotografije

Piše 24sata,
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Hrvatskog državljanina uhitili u Srbiji! Tražio ga Interpol Zagreb zbog iznude: Objavili fotografije
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Foto: MUP Srbija
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Za njim je Interpol Zagreb raspisao međunarodnu tjeralicu zbog kaznenog djela iznude...

Ministarstvo unutarnjih poslova Srbije objavilo je kako je uhićen državljanin Republike Hrvatske za kojim je bila raspisana međunarodna tjeralica Interpola Zagreb...

- Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Kriminalističko-obavještajne službe, u suradnji s policijskim službenicima Policijske postaje Jagodina, locirali su i uhitili N. A. A. (1985.), državljanina Republike Hrvatske - navode u svojem priopćenju iz MUP-a Srbije.

Po fotografijama je vidljivo kako su po njega došli pod teškim naoružanjem.

Foto: MUP Srbija

Za njim je Interpol Zagreb raspisao međunarodnu tjeralicu zbog kaznenog djela iznude.

Uhićeni muškarac bit će priveden na Viši sud u Jagodini na daljnji postupak...

Foto: MUP Srbija

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