Margarita Simonjan, glavna urednica prokremaljske TV postaje Russia Today (RT), predložila je rješenje invazije na Ukrajinu koje ona smatra realnim i prihvatljivim. Kako je rekla, najbolje bi bilo da Rusija zadrži sav ukrajinski teritorij koji je zauzela i još može zauzeti do potpisivanja primirja.

Naime, njezin prijedlog 'kompromisa' temelji se na pregovorima između Kremlja i nove administracije izabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa - ali isključujući Ukrajinu i druge europske države.

Njezin intervju kruži društvenim mrežama izazivajući ljutite kritike još ekstremnijih ruskih tvrdolinijaških stručnjaka i komentatora.

Komentari idu toliko daleko da se ovu odanu saveznicu Vladimira Putina optužuje da se "divi Zapadu", prenosi ruski neovisni medij Meduza.

'Realno je ono sa čime bismo se Trump i mi mogli složiti'

- Bez sumnje, to uključuje zadržavanje teritorija sadržanih u ruskom Ustavu - naših novih regija - kazala je Simonjan Manučarovu u prosincu prošle godine.

- Zaustavljamo se na liniji dodira. Sve s ove strane linije dodira je naše, sve s druge strane nije. Stvorila bi se neka vrsta tampon zone, kao što se često događa u zonama sukoba - pojasnila je te dodala da će Moskva trebati određena jamstva da Ukrajina neće biti pozvana u NATO, iako je brzo dodala da "nitko nikada ne vjeruje jamstvima".

- Neka barem budu na papiru - zaključila je.

Ona je ponovila i staru kremaljsku ‘mantru‘ - i jedno od glavnih, a zapravo lažnih opravdanja za pokretanje invazije punog opsega - da Rusija mora osigurati "denacifikaciju" Ukrajine, što je opisala kao "jamstvo da Ukrajina neće poduzimati agresivne akcije protiv Rusije ili ugnjetavati tamošnje stanovništvo koje govori ruski".

- Slušajte, mi ne radimo na temelju snova, nego stvarnosti. Voljela bih Odesu, Kijev, Harkov i sve ostalo. Mislim da je realno ono sa čime bismo se Trump i mi mogli složiti i prihvatiti - dodala je.

'To bi bilo ravno kapitulaciji i priznanju da su sve žrtve bile uzaludne... '

Njezin ‘mirovni plan‘ izazvao je velike kritike ekstremnih ruskih podržavatelja rata. Vojni analitičar i kolumnist Boris Džerelijevski napisao u autorskom tekstu za medij Segodnja.ru u utorak da je Simonjan krivo protumačila "denacifikaciju" i predložila kompromis o članstvu u NATO-u koji navodno ima podršku bivšeg zapovjednika ukrajinskog bataljuna Azov, Andrija Bileckog.

Džerelijevski je optužio Simonjan da namjerno pokušava potkopati teške vojne napore Rusije.

- Ali zašto glavna urednica RT-a govori isto (kao Andrij Bilecki)? Zašto bismo, u vrijeme kada naša vojska napreduje i naša obrambena industrija dobiva na zamahu, trebali odustati od svih utvrđenih ciljeva specijalne vojne operacije, od kojih je glavni osigurati sigurnost naše zemlje protiv prijetnji koje dolaze s ukrajinskog teritorija? To bi bilo ravno kapitulaciji i priznanju da su sve žrtve bile uzaludne... U povijesti naše zemlje bilo je ponavljanja slučajeva u kojima su ratove, koje su u osnovi već dobili naši vojnici, izgubili političari. No, nije stvar u njihovoj nesposobnosti, nego u tome čijim su interesima služili... Margarita Simonjan nipošto nije privatna osoba - glavna je urednica državnog medijskog servisa. Činjenica da ona iznosi takve narative pokazuje u kojoj mjeri frakcija obožavatelja Zapada i dalje ima utjecaj u Rusiji. A to je duboko zabrinjavajuće - zaključio je Džerelijevski.