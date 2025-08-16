FOTO
Putinove grimase, Trumpovo salutiranje i prenemaganje: 100 fotografija sastanka s Aljaske
Američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin sastali su se na Aljasci gdje su razgovarali oko tri sata. Iako nisu postigli dogovor o primirju i prekidu rata, obojica su istaknula kako žele da završi rat i da su na dobrom putu da se to ostvari. Iako nisu odgovarali na pitanja novinara, Putin je na nekoliko dobacivanja kad će prestati ubijati civile reagirao čudnim grimasama. Na kraju sastanka rekao je Trumpu: 'idući put vidimo se u Moskvi'