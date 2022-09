Putinovi poslušnici u strahu od revolucije: Idiote koji ne slušaju zapovjedi treba žestoko kazniti!

Do prije kojeg tjedna, prije početka ukrajinske protuofenzive, na ruskoj državnoj televiziji gledali smo razne Putinove poslušnike kako se smješkaju, prijete razaranjem cijelom Zapadu, govore kako će pobjeda stići brzo...

A onda su se stvari promijenile. Iako je početkom invazije rekao kako mobilizacija ne dolazi u obzir, Putin se predomislio. Zapravo, nije. Jer on je rekao da neće biti mobilizacije, a ovo je samo 'djelomična'.

Kao što ovo nije rat, nego 'posebna vojna operacija'.

Pa su se tako promijenili izrazi lica voditelja i gostiju, kao i njihov narativ...

- Posvetio bi pažnji djelomičnoj mobilizaciji. Stalno mi zvoni mobitel i ljudi paničare. Imamo milijun nezaposlenih u Moskvi, zašto mobiliziramo one s poslovima, pogotovo one u krucijalnim granama. Ako selo ima 16 kuća i dođe pet poziva... Zašto? Da ga se pretvori u prazno selo? Svaki idiot koji je poslao te pozive, glazbenicima, bolesnima, ili studentima, unatoč tome što upadaju pod iznimke, treba biti kažnjen. Odmah ih treba poslati na bojišnicu - rekao je na početku emisije voditelj Vladimir Solovjov.

Odmah je nastavio:

- Predsjednik je jasno formulirao kriterij. Oni koji to ne poštuju trebaju biti žestoko kažnjeni. Govorim vam pristojno, ne igrajte se s narodom. Imaju telefone i neće ostati tihi. Ako im dajete trule stvari, ako im dajete zastarjelu opremu, ako im ne date šljem, nitko to neće skrivati - dodaje Solovjov.

Riječ je zatim preuzela 'šefica' Margarita Simonjan.

-. Sramota je ako pokušate izbaviti sinove iz mobilizacije. Moja djeca su mala, ali da sam ih rodila ranije, bila bi podložna mobilizaciji. To je nužna mjera. Naravno voljeli bismo da se ne događa. Tamo 24. veljače nisam mislila da će to biti potrebno. Mislili smo da ćemo cilj postići uz manje prolivene krvi. Nismo očekivali tako žestok otpor NATO-a i cijelog Zapada. To se događa na početku svakog rata, podcijenite protivnika, a sebe precijenite - priča Margarita, koja upozorava na moguće posljedice loše odrađene mobilizacije...

- Kad slušam našeg predsjednika, koji nosi taj težak teret, kao uvijek, ili ministra obrane, dobijem dojam da uzimamo ljude s vojnim iskustvom. Koji su služili negdje i znaju kako stvari funkcioniraju. Bili su u Siriji, u Čečeniji, bilo gdje...Znam puno njih koji upadaju u taj kriterij. Prave muškarce i ratnike. Nitko od njih nje dobio poziv. Pitaju se zašto ih ne zovu. Znam puno studenata ili starijih i bolesnih koji su ga dobili. Žena, kardiologinja, koja sama odgaja dvoje djece, žele je mobilizirati, a ne ratnike koje ja osobno poznajem. Dragi zapovjednici, nije vrijeme za ovo,. Sjetite se broda Potemkin, čija je posada postala nasilna, jer su im davali trulo meso. Sjetite se kako se to završilo. Nemojte ljutiti narod. Onda imamo zahrđala oružja. Ne razumiju kakav efekt to ima na ljude. Male stvari poput ove vode do pobune. Sjetite se 1905. godine - završila je Margarita aludirajući na rusku revoluciju iz te godine...

