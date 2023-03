Putinovi špijuni iz Slovenije bili u Zagrebu na sajmu umjetnina. Našli su se s jednom Hrvaticom

Paravan je bio savršen, kao u nekoj špijunskoj seriji na Netflixu. Godinama su živjeli mirnim obiteljskim životom i imali dvoje djece. Ludwig Gisch i Maria Mayer živjeli su u Ljubljani, u jednokatnici na kućnom broju 35 i družili se sa susjedima. Ona je imala galeriju umjetnina pod nazivom 5'14, a on je bio informatički stručnjak, imao je svoj IT startup. Maria je u ljubljanskoj četvrti Bežigrad u poslovnoj zgradi imala Umjetničku galeriju 5'14, koja od 2018. djeluje u Ljubljani, a Ludwig informatičku tvrtke DSM & IT d.o.o. Ured je bio na petom katu poslovne zgrade. Sam prostor su i kupili te je bio u njihovu vlasništvu. Imali su argentinsko državljanstvo.

- U Argentini je sve puno kriminala na ulicama, zato smo doselili. Htjeli smo miran život - rekli bi susjedima s kojima su pekli roštilje, gledali utakmice i slavili rođendane.

Slovenci ih nikad ne bi sami pronašli

- Bili su to obični, dobri susjedi. Dječja vriska čula bi se otraga kod njih u dvorištu, čuli bismo ih kako pričaju na španjolskom. Izgledali su kao savršeno skladna obitelj - rekli su susjedi za Guardian.

Savršen je u biti bio paravan. Maria i Ludwig elitni su ruski špijuni koje se u obavještajnome svijetu naziva "ilegalci", a Slovenci su ih uhitili lani u prosincu uz pomoć dojave obavještajne službe jedne velike zemlje.

Slovenska Sova nikad ih ne bi sama otkrila, njihova obavještajna mreža spada među najslabije u Europi i to je vjerojatno razlog zašto su Ludwig i Maria poslani baš u Ljubljanu.

"Legalci" zovu ruske špijune koji bi obično na neki način bili povezani s diplomatskim predstavništvima, a ilegalci su godinama trenirani da bi se uklopili gdje god da ih pošalju i nemaju nikakve jasne poveznice s Moskvom. Obično imaju djecu.

Mjesec dana prije uhićenja bili u Zagrebu

Gisch i Mayer radili su navodno za rusku obavještajnu službu SVR. Ako je to točno, onda bi to bio prvi put da su pali Putinovi ljudi iz SVR-a u cijelom svijetu još od 2010. godine. Prema Guardianovim izvorima, najmanje dva puta uhićena ruska špijunka putovala je na zagrebački sajam umjetnina, zadnji put u studenom prošle godine.

- Uglavnom smo imali opuštene razgovore i zabavljali se - rekla se jedna hrvatska umjetnica, koja je s njom razmijenila podatke za kontakt, prenosi Guardian.

Još prošle godine bivši ministar obrane potvrdio je da su puno prije rata u Ukrajini ruski ljudi skupljali obavještajne podatke u Zagrebu.

- Dok sam bio ministar Rusi su rovarili po MORH-u. To su radili preko vojnog atašea i diplomata. Uspostavljali su kontakte s dijelom naših časnika, vodili ih na ručkove i sklapali suradnje s materijalnim interesima. Međutim VSOA takvo je ponašanje odmah detektirala te smo sumnjive kadrove vrlo brzo neutralizirali, rekao je u razgovoru za Večernji list bivši ministar obrane Ante Kotromanović i dodao:

- Primjerice, htjeli su od naših časnika dobiti dokument o tome kako izgleda vod u napad prema NATO sustavu. Znali su da taj dokument posjedujemo jer je Hrvatska članica NATO-a. Dakle, njihov cilj nije se puno ticao Hrvatske, već su Hrvatsku koristili kao poligon da dođu do nekih viših informacija. To iz današnje perspektive zvuči skandalozno, ali podsjećam da su tada na snazi bili mirnodopski uvjeti. No, očito je da su se Rusi godinama pripremali za globalni sukob prilikom čega su protekom godina, više ili manje uspješno nastojali doći do protuobavještajnih podataka - pojasnio je.

