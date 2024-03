Radić: 'Plenković ponavlja sve papagajski. Iste teze je još tamo 2008. govorio Ivo Sanader'

Stranačka tijela HDZ-a donijela su nekoliko odluka. Parlamentarni izbori održati prije izbora za Europski parlament, a aktualni saziv Hrvatskog sabora zasjedati najkasnije do 22. ožujka. Treća odluka je da će 17. ožujka biti veliki izvještajni sabor u Zagrebu. Na taj način smo prekinuli nekakva naklapanja oko toga kada će se izbori održati, s obzirom na to da je to dosta bilo prisutno u medijskom prostoru. Mislim da su danas svi prvaci oporbe, ajmo to tako nazvati, malo i nervozno reagirali, jer su očito ostali malo iznenađeni, rekao je u emisiji Otvoreno zastupnik HDZ-a, Josip Borić.

Smatra kako je HDZ ušao u svoj izborni mod.

- Imenovali smo sva tijela potrebna da možemo ući u izborni proces i paralelno mi već neko vrijeme obilježavamo i godišnjice HDZ-a - istaknuo je Borić

Slična situacija kao 2016. i 2020.

O koaliciji SDP-a i još devet stranaka nije želio puno govoriti. Rekao je tek da je slična situacija bila i 2016. i 2020. godine.

- Zadnji put je to bilo oko 25 razlike u mandatima. Iako je po meni tada Restart koalicija bila nešto jača, barem u anketama. Nekad je barem u anketama SDP bio vodeća stranka, a danas nisu niti to - kazao je.

Jedan od gostiju bio je i SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić. Smatra kako oni svoj optimizam temelje na pozitivnim trendovima, na shvaćanju ljudi da im je zapravo dosta koruptivnog načina upravljanja Hrvatskom.

. Naša koalicija je za bolje sutra, za priuštivo stanovanje, za veće mirovine, za drugačiju raspodjelu - reći ću poreza na dobit, za veću uključenost i participaciju cjelokupne zajednice u procesima odlučivanja ili, skraćeno, za jednostavno drugačiji model upravljanja Hrvatskom - poručio je Hajdaš Dončić pa nastavio:

- Vjerujemo da ćemo sa strankama s kojima smo danas počeli razgovore uspjeti složiti dobru koaliciju i da ćemo zapravo biti vodeći blok u Hrvatskoj te da ćemo pobijediti na izborima.

Osvrt na Plenkovićevu izjavu

Napomenuo je da će se koalicija obraćati svom biračkom tijelu i da im je cilj doći i do onog većeg dijela hrvatskog društva koje obično ne izlazi na izbore.

HSLS-ov Dario Hrebak kazao je da će započeti razgovore s koalicijskim partnerom od idućeg tjedna.

- Postoji dobra volja za razgovorom s obje strane. Premijer je izrazio želju da nastavimo zajedno - kazao je Hrebak.

- Mi smatramo da je vladajuća većina sastavljena od demokršćana, liberala i manjina dobro za Hrvatsku. S druge strane, nas zanimaju i određene liberalne politike koje će se, nadam se, ponovno realizirati u Hrvatskoj. Nas zanima isporuka, zanima nas ono što smo obećali biračima da isporučimo - poručio je.

DP-ov Mario Radić osvrnuo se na izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je u središnjem Dnevniku HTV-a kazao da je Domovinski pokret doveo Zorana Milanovića na Pantovčak.

- To su papagajska ponavljanja. On govori da je glas za DP glas za ljevicu, da smo doveli Milanovića. Ne mogu vjerovati da netko može ponavljati teze koje je još Ivo Sanader kazao 2008. I onda prođe 15 godina pa se iste teze ponavljaju, na način koji je providan potpuno - objasnio je.