Radin: 'Isključivanje SDSS-a iz pregovora me osobno pogodilo'

Da je trebalo biti više potpisa, bilo bi. Ima dva potpisa i ja bih se zaustavio na tome jer se počela miješati Vlada i koalicija, o Vladi tek treba početi razmišljati. Nitko ne govori o programu, rekao je u razgovoru za N1 Furio Radin, netom prije odlaska Andreja Plenkovića na Pantovčak po mandat.

Plenković je predao četiri potpisa manjinaca, među kojima nije bilo Radina, zastupnika talijanske nacionalne manjine. On je istaknuo da je cilj nacionalnih manjina da budu aktualizirani operativni programi iz prošlih mandata.

- Za nas i za sve ostale manjine - rekao je.

Komentirao je i odbacivanje SDSS u pregovorima između HDZ-a i DP-a.

- Mene osobno to pogađa, govorim u svoje ime. Trebalo bi pogoditi one koji to zahtijevaju jer isključivanje nije snaga, uključivanje je - smatra Radin.

- Izgleda da su dva potpisa ušla u one koji podržavaju ovu koaliciju. Što se Vlade tiče, počinjemo raditi na programu i vjerujem da ćemo doći do programa koji će biti dobar za sve i za nas, imam povjerenja u mandatara - rekao je Radin.