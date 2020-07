Opasan eksperiment spajanja ministarstava pravosuđa i uprave: 'Hajde da i to vidimo...'

Stručnjak za upravnu znanost Ivan Koprić kaže da je ideja spajanja uprave i pravosuđa relikt socijalizma. 'Pravosuđe treba biti odvojeno, a ako se već spaj, logičnije je da se spoje uprava i regionalni razvoj

<p>Zašto ne spojiti vojsku i policiju, pa oba resora imaju pušku. To bi čak imalo više rezona. Kaže nam to sarkastično dugogodišnji djelatnik u pravosuđu na vijest da će vrlo vjerojatno u novoj Vladi <strong>Andreja Plenkovića</strong> biti spojeni Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo uprave.</p><p>Kad su prije izbora Andreja Plenkovića pitali koliko će ministarstava imati jer je HDZ u programu obećao manje ministara, Plenković je odgovorio kako bi, da zna kakav će rezultat napraviti, odmah i to rekao.</p><p>Time je ostavio dojam da, ako HDZ pobijedi, ima analize koja ministarstva spojiti, koja imena postaviti i kako što brže krenuti u reforme. A da broj ministarstava ne otkriva jer računa na to da će morati koalirati s nekim, tad se činilo Domovinskim pokretom <strong>Miroslava Škore</strong>. A partneri uvijek traže neke resore.</p><p>Već sedam dana stižu vijesti iz Vlade koje dokazuju da nije postojao nikakav plan, nikakve analize.</p><p>Jer prve najave su bile da se spaja Ministarstvo obrane i branitelja, ali je <strong>Tomo Medved</strong> izlobirao da se to ne učini. Pa da će se spojiti ministarstvo turizma i gospodarstva, ali i to sad visi te bi se sad ministarstva mogla cijepati pa će gospodarstvo i energetika ići zajedno, a čak se razmišlja o spajanju turizma i zaštite okoliša?!</p><p><br/> EU fondovi su trebali ići u Ministarstvo financija, ali se i od toga odustalo jer treba nahraniti pozicijom i slavonski HDZ. Spojit će se navodno i ministarstvo državne imovine i graditeljstva te dati <strong>Darku Horvatu</strong>, koji je u prvoj opciji ispao iz križaljke.</p><p><strong>Mario Banožić</strong> bi trebao biti ministar obrane, iako je također trebao ispasti, ali je imao snažnog lobista. Uglavnom, spajanje ministarstava je očito rađeno na brzinu, bez nekih rješenja i ciljeva koji se trebaju postići te je nova Vlada krojena prema trenutačnom raspoloženju i lobiranju.</p><p>A u svemu tome najvjerojatnije će biti spojena i ministarstva uprave i pravosuđa, dva resora koja zahtijevaju možda i najjače reforme. I to unatoč upozorenju unutar same stranke da to nije funkcionalno, a kažu nam i da sam <strong>Ivan Malenica</strong>, koji bi trebao voditi spojeni resor, ne smatra da će moći provesti kvalitetne reforme u oba resora. Jer, kažu nam oni koji ga poznaju, svjestan je da nema iskustva u pravosuđu i smatra da je to golemi posao za jednog čovjeka.</p><p>Malenica je već pripremio zakone o lokalnoj upravi koji će ukinuti čak 634 od 735 mjesta zamjenika načelnika, gradonačelnika i župana te smanjiti broj vijećnika u lokalnoj upravi za više od 1700.</p><p>I dogovor je bio da radi na daljnjoj digitalizaciji uprave, sustavu nagrađivanja, digitalizaciji, a onda mu je u krilo pao cijeli problematični resor u kojemu nema iskustva.</p><p>Za ovo spajanje riječi kritike imaju i stručnjaci za javnu upravu i oni za pravosuđe. Podsjetimo da su resori bili spojeni tijekom Račanove vlade, a onda ih je <strong>Jadranka Kosor</strong> razdvojila - kako bi se provele reforme! Sad se opet spajaju.</p><p><br/> Pročelnik katedre za upravnu znanost <strong>Ivan Koprić</strong> kaže da svaka vlada luta i spaja i razdvaja ministarstva, a da prije toga nije uopće odredila jasan djelokrug poslova svakog od njih. I tako bude nakon svakih izbora umjesto da su ministarstva stabilne institucije sa stručnjacima, a ne da služe za popunjavanje stranačkim kadrovima. Tu vidi osnovu problema, a ni u ovim spajanjima nije najavljena nikakva racionalizacija i manji broj službenika. Koprić ne smatra dobrim ideju spajanja uprave i pravosuđa.</p><p>- To je relikt socijalizma i takvog razmišljanja čemu pravosuđe služi. Pravosuđe treba biti odvojeno, a ako su već spajali, logičnije je da se spoji uprava i regionalni razvoj. Štoviše, sudstvo još više treba odvojiti od Ministarstva pravosuđa i da nema prilike kao dosad da neki suci direktno rade na određenim dokumentima za ministarstvo. To bi trebalo biti samo u okviru stručnih radnih skupina. Uprava je odvojena ranije jer joj trebaju posebna pažnja i reforma – kaže Koprić.</p><p>Udruga sudaca je također već ranije poslala priopćenje u kojemu apelira na Vladu da ne spajaju dva ministarstva. Kažu da Ministarstvo pravosuđa ima različit položaj jer omogućuje nezavisni rad sudstva i DORH-a. Ističu i da sudovi kontroliraju rad upravnih tijela pa je neprimjereno da budu ovisni o ministarstvu koje upravlja državnom upravom. Ističu i da treba nastaviti reforme, a da bi spajanje donijelo samo štetu i da takav eksperiment nije uspio 2000., pa poručuju Vladi da ne ponavljaju pogrešku.</p><p>Na kraju, kažu da je takav model rijedak u EU i vezan za iznimke u djelokrugu rada pravosuđa u Nizozemskoj, Danskoj, Norveškoj ili Njemačkoj. Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu <strong>Ivan Turudić </strong>kaže da potpisuje sve što je udruga napisala i apelira da se to ne radi.</p><p><br/> - Svaka reforma traži vremena, a pravosuđe nema vremena čekati. Jasno je da će u slučaju spajanja proći mjeseci u kojima će se baviti reorganizacijom. A hitno nam trebaju izmjene barem dva zakona, Ovršnog i Zakona o kaznenom postupku. Inače će opet biti netko drugi kriv za sve u pravosuđu, a to su najčešće suci koji moraju raditi po lošim zakonima - kategoričan je Turudić.</p>