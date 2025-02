Radman o Milanoviću: 'Idemo mu dati šansu. Imamo loša iskustva iz prvog mandata, ali..'

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u emisiji 'A sada Vlada' osvrnuo se na političke aktualnosti u Hrvatskoj, ali i svijetu. U fokusu je rat u Ukrajini, ali i inauguracija predsjednika Zorana Milanovića.

Na Pantovčaku u utorak nisu bili predstavnici Vlade. Radman je rekao kako nije pratio inauguraciju jer nije imao vremena.

- To je bilo u podne kad sam predsjedao koordinacijom za vanjsku mirovinsku politiku. Za Vladu je to radni dan. Ovdje je inauguracija koja uvijek ima elemente ceremonije, protokol i to je na stanoviti način jedna predstava. Možda je netko bio pozvan, ja nisam bio pozvan. To možda ne znači da bih išao. Sukladno dosadašnjoj praksi i iskustvu koju je imao predsjednik Milanović, to s njegove strane nije bila praksa. Treba se prisjetiti da nije došao na konstituiranje Hrvatskog sabora ili upada na Iblerov trg, kršenja Ustava i nikada nije čestitao državljanima Dan državnosti. Odluka HDZ-a i predsjednika je da se ne ide na tu inauguraciju koja ne pridonosi ništa - rekao je Radman.

Zatim se osvrnuo na relaciju Pantovčak-Banski dvori.

- Idemo dati predsjedniku Milanoviću šansu jer upravo govorimo o prvom mandatu gdje imamo jako loša iskustva. Vlada je bila konstruktivna i za suradnju. Naš rad je uvijek bio u institucionalnom okviru, a djelovanje je bilo usmjereno prema boljitku hrvatskih građana. Vlada je bila vrlo snažno angažirana u promicanju hrvatskih interesa. Milanovićev prvi mandat bio je obilježen konfliktnim izričajima. Ta suradnja bila je dočekana tako da je bila politička blokada i opstrukcija s Pantovčaka. Nadam se da sad to neće biti slučaj - ispričao je i dodao.

O ratu u Ukrajini.

- Svi smo za to da se ta agresija prekine. Mir se mora postići uz sudjelovanje i Ukrajine - smatra.