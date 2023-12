Radman o poruci Milanovića: Mislim da je to ljubomora i zavist koju ne može kontrolirati

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u ponedjeljak je ustvrdio da je "nečuveno" da hrvatski predsjednik Zoran Milanović zloupotrebljava Božićne blagdane da bi poslao krivu poruku i anulirao sve što je hrvatska Vlada predanim radom ostvarila u sedam godina.

"Ne znam na koju je državu mislio, ali ovo je do sada nečuveno, u 30 i više godina hrvatske državnosti da predsjednik države ovako zloupotrebljava blagdanske, Božićne trenutke, kako bi poslao krivu poruku i obmanuo javnost, kako bi anulirao sve što je hrvatska vlada mukotrpnim radom, pregalaštvom i predanim radom ostvarila u ovih sedam godina", komentirao je Grlić Radman Božićnu poruku predsjednika Milanovića.

Na pitanje novinara misli li da je predsjednik Milanović u kampanji, odgovorio je da je to "zavist i ljubomora".

"Mislim da je to zavist i ljubomora koju ne može kontrolirati. Pogledajte, čovjek je bio premijer u jednom razdoblju i te katastrofalne četiri godine još prate ovu Vladu", ustvrdio je u izjavi uoči Božićne mise u Bogoslužnom prostoru blaženog Alojzija Stepinca na zagrebačkom Kaptolu.

Upitan ne misli li da je išta utemeljeno kad predsjednik upozorava na korupciju i nejednakost pred zakonom, Grlić Radman je ustvrdio da predsjednik "negira činjenice" i "govori temeljem osjećaja".

"On govori temeljem osjećaja, on negira činjenice, apsolutno negira činjenice. On govori čisto iz vlastitog osjećaja mržnje, zavisi i ljubomore, to ga prati. On je u petoj godini mandata, recite mi što je napravio, neki susret koji je napravio bilo gdje, putuje li po Europi i demokratskim zemljama, pogledajte kako ga doživljava demokratski svijet, nije osudio rusku agresiju nije dozvolio treniranje i obučavanje ukrajinskih vojnika, to su zapravo sve države članice EU učinile, znači podršku Ukrajini", ocijenio je.

"Čovjek koji jako puno šteti hrvatskoj vanjskoj politici, diplomaciji i općenito svojim porukama šteti i narušava kredibilitet vlade. I općenito, šteti jako", zaključio je Grlić Radman.

Predsjednik Milanović je u Božićnoj poruci, uz ostalo istaknuo da u svjetskom poretku, koji se dramatično mijenja pred našim očima, brige hrvatskog naroda malo koga zanimaju. Rekao je i da posebno smeta ravnodušnost za brige hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini čija se jednakopravnost i konstitutivnost - zajamčena Daytonskim sporazumom – pokušava omalovažiti, pa i ukinuti. Upozorio je i da mnogima u Hrvatskoj nedostaje socijalna sigurnost, ali najviše smetaju nepravda i korupcija te da je odgovornost sviju, a najviše izvršne državne vlasti, da zvučne blagdanske poruke koje slušamo budu pretočene u stvarnost i da se ljudi u Hrvatskoj mogu istinski radovati boljem životu i pravednijem društvu.

Potpredsjednik Hrvatskoga sabora akademik Željko Reiner nije želio komentirati Božićnu poruku predsjednika Milanovića rekavši da je Božić vrijeme kada najbolje u ljudima treba doći u prvi plan i kada trebaju pokazati svoji najbolju stranu jer je Božić uvijek vrijeme radosti, iščekivanja, vrijeme puno onog najljepšeg i najboljeg u ljudima.