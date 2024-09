Kapetan Bekavac i prvi časnik dobili 30 godina zatvora: 'Sud nije imao petlje donijeti odluku'

Kapetan duge plovidbe Marko Bekavac (61) dobio je 30 godina zatvora zbog navodnog šverca 160 kila kokaina iz Kolumbije u Tursku. Ročište u turskom gradu Ereğli trajalo je nešto više od pet sati, a sudsko vijeće od troje sudaca je odlučilo da su Bekavac i njegov prvi časnik krivi po zapovjednoj odgovornosti.

Foto: privatna arhiva

Njegova supruga i brat nisu u stanju razgovarati, pratili su suđenje u sudnici.

- Tu smo svi u Turskoj. On i prvi časnik, Ali Albokhari, dobili su 30 godina, ostali su oslobođeni. Ja mogu samo komentirati da sud nije imao petlje donijeti jedinu pravu odluku i onda su to sve gurnuli prema drugom stupnju, tamo da netko drugi odluči umjesto njih. Vjerojatno zbog veličine slučaja, sud nije imao petlje odlučiti ono što je trebalo odlučiti. Ovo je samo prvostupanjska presuda, nije ni pravomoćna. Drugostupanjska je pravomoćna, na ovu ide žalba. Prilično je ovo ekstremno, iako kazne ovdje jesu ekstremne. Ovdje vam je kazna minimalno 20 godina, a ako je više od jedne osobe uključeno, to ide do 40. Tako da su oni sad donijeli tu solomunsku odluku bez ikakvih dokaza, osudili ljude na 30 godina - govori Neven Melvan iz Sindikata pomoraca.

On nastavlja dalje raditi s kolegama iz Turske na strategiji što dalje. Isto će raditi i hrvatski veleposlanik u Turskoj Hrvoje Cvitanović.

- Ovo je nepravomoćna odluka koja će zajedno sa zapisnikom doći negdje u sljedeća tri tjedna. Prvi zapisnik ću ja dobiti za sat vremena. Čim to dođe ide se u žalbeni postupak, obitelj je već dogovorila s odvjetnikom da se odmah ide u žalbeni postupak. Ako pogledate i Laptala i ostale koji su bili u sličnoj situaciji, nitko nije prošao na prvom nivou, svi su išli na viši sud i oslobođeni su kroz žalbeni postupak. Odvjetnik je rekao da on vjeruje da će to biti okej, da jednostavno u ovom trenutku sud nije imao hrabrosti izaći s bilo kakvom drugom presudom. Zbog toga što je ovo mali sud, on je prebacio odgovornost na viši sud - govori Cvitanović.

Podsjetimo, i kapetan Krsto Laptalo je prvo osuđen pa oslobođen. Bekavčevi odvjetnici će uložiti žalbu za što treba čekati još godinu dana, a on do daljnjeg ostaje u najgorem turskom zatvoru Sincan gdje kazne odslužuju teroristi, ubojice i silovatelji.

Kapetan Bekavac pritvoren je u neobičnom slučaju krijumčarenja droge. On i dio posade su optuženi su da su brodom Phoenician I pokušali prošvercati 160 kilograma droge iz Kolumbije u Tursku. Međutim, kokain je pronađen u kolumbijskoj luci Barranquilli i tad je kapetanu Bekavcu rečeno da je riječ o 450 kilograma kokaina. Tamošnje vlasti su s psima pregledale brod i izuzele drogu, bez da su kapetanu dali da išta potpiše i bez ikakvog policijskog izvješća. Dan nakon, navodnom intervencijom turske ambasade, brod je pušten da plovi za Tursku. Kad su pristali, sam kapetan Bekavac je nazvao turske vlasti. Oni mu se prvo nisu povratno javili, pa je zvao vlasnika broda, tvrtku Iskenderun, da mu da upute što da radi. Nedugo zatim, na brod upada turska policija, pronalazi 160 kilograma kokaina koje kolumbijska policija očito nije vidjela, i uhićuju kapetana Bekavca i devetoricu pomoraca. Ostale pomorce puštaju na slobodu i brod nastavlja svoju plovidbu. Nema objašnjenja kako su izabrali koga će uhititi.