Predstečaj smije trajati najviše deset mjeseci i u njemu mora doći do dogovora s vjerovnicima. Studenac mora dopuniti papire
ČEKA SE ODLUKA ZA STUDENAC PLUS+
Radnici bi u predstečaju trebali ostati na poslu, sud od Studenca traži nadopunu papirologije...
Čitanje članka: 3 min
Nakon što je Studenac u četvrtak podnio zahtjev za otvaranjem predstečajnog postupka kako bi nastavio poslovati unatoč financijskim problemima, splitski Trgovački sud zatražio je jučer od uprave tvrtke dopunu zahtjeva, imaju rok od osam dana da to učine ili će podneseni prijedlog biti odbačen. Zaključak koji je donijela Katarina Mikulić, sutkinja Trgovačkog suda u Splitu, objavljen je na elektroničkoj oglasnoj ploči sudova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku