Radnici iz Sjeverne Koreje stižu u Ukrajinu, radit će za Ruse na obnovi? 'Kvalitetni su, a jeftini!'

U sedmom smo mjesecu ruske invazije na Ukrajinu, koja je po prvim planovima Kremlja trebala potrajati "nekoliko dana, maksimalno par tjedana". Velik dio istoka Ukrajine uništen je u ruskim napadima, a u tome svoju šansu za zaradu vidi Sjeverna Koreja, piše AP.

Tj. priliku za zaradu vidi njezin vođa Kim Jong-un, koji planira poslati radnike u građevini kako bi pomogli Rusima u radovima na obnovi.

Da parafraziramo izjavu ruskog veleposlanstva u Sj. Koreji, Moskva se tome ne protivi. Dapače. Nadaju se kako će doći do tog scenarija, jer dobili bi jeftinu radnu snagu koja je naviknuta na rad u teškim uvjetima.

Na projektu radi i sjevernokorejsko veleposlanstvo u Rusiji. Njihovi članovi nedavno su se susreli s pripadnicima vodstva dvije samoproglašene republike - DPR I LPR. Iz veleposlanstva su poručili kako su optimistični po pitanju dogovora.

- Već su se ponudili da sudjeluju u obnovi. Ako dođu, bit će dobrodošli - rekao je zamjenik ruskog premijera Marat Kušnulin.

- Poznati su kao dobri i kvalitetni radnici. Uz to su jeftini i već su pomagali u ruskim projektima. Postoji velika šansa da se to dogodi, ali vjerojatno kad se situacija smiri. Također, moguće je da Sj. Koreja prihvati isplatu u nafti, tehnologiji... Pa bi to bilo ozbiljno kršenje ljudskih prava, ali i nametnutih sankcija. Oni bez problema mogu mobilizirati par stotina, ili tisuća, ljudi i poslati ih u Ukrajinu - tvrde stručnjaci s kojima je razgovarao AP.

Američko ministarstvo vanjskih poslova procjenjuje kako oko 100.000 državljana Sj. Koreje radi u inozemstvu na poslovima koje je ugovorila država. Većina ih je u Rusiji i Kini. Zarade između 200 i 500 mil. dolara, ali od toga gotovo ništa ne vide. Uz to, često rade i po 12 sati dnevno uz konstantan nadzor tajnih agenata poslanih iz Pyongyanga.

