Radnici kažu da su izigrani, to mogu reći i porezni obveznici

U emisiji Tema dana HRT-a gostovao je ministar financija Zdravko Marić. Tema dana bila je brodogradnja, tko je kriv za katastrofalno stanje u škverovima, o izmučenim radnicima koji mjesecima ne dobivaju plaće i što je Marić predložio premijeru, što učiniti s hrvatskim brodogradilištima.

Na pitanje jesu li za ovakvo stanje krive dosadašnje uprave ili sve državne vlasti koje su dijelile jamstva, Marić je odgovorio: 'Kao što je državni odvjetnik već rekao, iako je to jako često korištena uzrečica, institucije rade svoj posao'.

- Ja u svakom slučaju mogu reći, još od onog trenutka kada je ministarstvo financija Vladi uputilo, a Vlada u okviru zaključka usvojila Izvješće o stanju ukupnih jamstava, dakle 4,3 mlrd. kuna ukupno je izdano jamstva za Uljanik grupu. Dobar dio njih ima onaj predznak činidbenih jamstva - dakle kupac ugovori gradnju broda, kupac daje određeni iznos avansnih plaćanja unaprijed prilikom gradnje broda, ali u isto vrijeme traži kontragaranciju. U pravilu se traži 80 posto od države, a 20 posto je komercijalni dio. Sve je u redu u situacijama kada se brod napravi, isporuči i kada se ta jamstva otkažu. Međutim, u nemalom broju slučajeva, i u tom izvješću je to jasno naznačeno, ugovarali su se brodovi, povlačili novci, a do gradnje broda nije došlo i došlo je do aktivacije državnih jamstava - kazao je Marić.

- S jučerašnjim danom ukupno smo po pitanju tih jamstava platili 3,1 milijarde kuna, što znači da je još ostalo nekakvih 1,2 do 1,5 milijardi kn. S obzirom da država ne jamči samo za glavnicu nego i na kamate i razne troškove, računam da ćemo još biti u obvezi platiti 300 do 500 milijuna kuna jer nam još uvijek predstoji jedna mogućnost spašavanja broda jaružara ukupne vrijednosti preko 900 milijuna kuna za koje je evidentno da će biti potrebno uložiti nešto da bi se spasilo, rekao je ministar Marić.

Izigrani i radnici i porezni obveznici

Istaknuo je i da Ministarstvo financija priprema analizu koja će biti prezentirana premijeru, Vladi, koalicijskim partnerima i svima kojima treba biti predstavljena jer upravo kroz tu analizu treba sagledati cjelokupnu problematiku. Dakle 3,1 mlrd. kuna je plaćena u zadnja dva mjeseca, u proteklih 25 godina čak je 35 milijardi kuna je plaćeno za brodogradnju, ne samo u Uljanik grupu, nego u cjelokupnu hrvatsku brodogradnju, rekao je Marić.

Prije konačne odluke, Marić kaže treba sagledati cjelokupnu sliku, koliko ta brodograđevna industrija doprinosi u industrijskoj proizvodnji, u izvozu, u BDP-u, u proračunu ali kakvi su globalni trendovi.

Na pitanje što bi poručio radnicima Uljanika, Marić je kazao da mu je jako teško poslati bilo kakvu poruku.

- Od početka sam na ovoj temi vrlo otvoren, vrlo jasan i vrlo konkretan s brojkama. Iz izlaganja radnika doznaje se da se osjećaju izigrani od strane Vlade, u isto vrijeme sam siguran da brojni porezni obveznici mogu koristiti isti glagol, odnosno istu karakterizaciju da su također izigrani, obzirom da je, ne njihovom krivnjom, u zadnja 2 mjeseca plaćeno 3 mlrd. kuna za nešto što nikad nije isporučeno ili napravljeno - istaknuo je.