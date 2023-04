Radnici splitske "Čistoće" idu u štrajk, Puljak: 'Sindikat nije pregovarao, to se zove ucjena'

Radnici splitske "Čistoće" u srijedu kreću u štrajk i to od 5.30 sati. Obustavit će sve poslove. Predstavnik nezavisnog sindikata te tvrtke Marin Jadrić naveo je kako su pregovori za novi kolektivni ugovor trajali više od godinu dana te da su u tom procesu imali deset zahtjeva. Tvrdi da je prihvaćeno samo njih šest. Njegove tvrdnje odmah je demantirao gradonačelnik Ivica Puljak rekavši kako su prihvatili devet od deset zahtjeva. Ponovio je i da nema nikakvog razloga za štrajk jer djelatnici "Čistoće" imaju bolje plaće od svih komunalnih djelatnika u Hrvatskoj.

- Imali smo neuspješan postupak mirenja gdje se pokazalo da poslodavac nema volje i ignorira nas. Sindikat je pregovarao mirno i uljudno, i uvijek je bila inicijativa od sindikata, pozivi za sastanke, ali nije bilo uspjeha. Poslodavac nas nije poštovao, nije čak ni došao na sastanak. To je nepoštivanje djelatnika - rekao je sindikalist Marin Jadrić kazavši kako nisu točne izjave o visini njihovih plaća o kojima su proteklih tjedana govorili gradonačelnik i poslodavac.

- Naše plaće nisu ni 1500 eura ni 1800 eura. To je laž. Bruto iznosi plaće su 1300 eura za vozača, 1200 za iznosača i 1020 eura za pometača, a neto je to otprilike 750 eura za pometača, 860 za iznosača i 920 eura za vozača iako ljudi imaju različite olakšice i prireze ovisno gdje žive. Tražimo povećanje plaća, bolje uvjete i smatramo da smo to zaslužili. To ne može poreći gradonačelnik, direktor ni papa. Naši radnici su vrijedni, rade šest dana u tjednu, u tri smjene, u dežurstvima nedjeljom, vikendom i blagdanom, rade po svim vremenskim uvjetima, a rade u nečistoći, neugodnim mirisima i zarazi. Tražili smo 132 eura povećanje plaće za svakog radnika. To što oni nude šest posto nije prihvatljivo jer bi se to računalo s osnovicom i ne bi svi dobili jednako povećanje plaće - govorio je Jadrić rekavši i kako su veće plaće o kojima se govori u javnosti posljedica prekovremenih sati.. Tvrdi da se na njega vrši pritisak, kao i na druge djelatnike i članove sindikata.

- Poslodavac mi otkazuje ugovor o radu i nudi mjesto u uredu direktora, za koje smatramo da se tako vrši nadzor nad sindikalnim povjerenikom. Otkaz ugovora o radu su poslali preporučenom poštom, nisam je mogao podignuti, a u međuvremenu je pismo povučeno. Kad mi ugovor uruče na ruke, dokazat ću da se radi o nezakonitom otkazu. Radnike se pritišće da ne idu u štrajk, da moraju raditi, jedna djelatnica je prijavila da ju se tjera u štrajk i da se na nju povisuju tonovi - kazao je Jadrić koji je imao potrebu naglasiti da se ne radi o politički motiviranom procesu niti iza njih stoji neka tvrtka.

Kaže kako će tek sutra znati koliko će ljudi ići na štrajk, ali imaju 248 članova sindikata od ukupno 312 zaposlenih. Podršku im daje, kaže, i drugi sindikat "Čistoće" koji broji 14 članova. Nada se da će se Puljak ugledati na zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića koji je došao među radnike, saslušao njihove probleme i čak obukao 'trliš'.

Sam Jadrić kaže kako ima plaću 1300 eura i da nema prekovremenih nego troje djece i nezaposlenu suprugu. Radi na mjestu koordinatora za nadzor i kontrolu kvalitete sustava u operativnoj službi.

Odmah nakon konferencije za medije od sindikalista, novinare su na brifing pozvali i gradonačelnik Splita Ivica Puljak te direktor "Čistoće" Ivica Karoglan.

- Mi smo se s radnicima sastali više puta i zaista poštujemo njihov rad. Što se tiče njihovih zahtjeva, ne možemo prihvatiti da se plaće usklađuju sa inflacijom. To nigdje ne postoji. Imaju najbolje plaće u Hrvatskoj, kao i kolektivni ugovor. Nudili smo da se neoporezivi dodaci stave na maksimum što bi značilo da bi imali plaću veću za 1000 kuna. Sindikati nisu dali popis ljudi koji idu u štrajk, tako da ne znamo koliko ih ide u štrajk – kazao je Puljak dodavši da će s onima koji ne budu u štrajku pokušati organizirati čišćenje grada. Puljak je ponovio da vozači imaju neto plaću 1500, a iznosači 1400 eura i to bez prekovremenih.

- 'Čistoća' za plaće mjesečno izdvaja 5,2 milijuna kuna, a ima 312 zaposlenih. To znači da je prosječna plaća, bez prekovremenih 16.666 kuna. Meni je drago da oni imaju najveće plaće u Hrvatskoj, svi bi trebali imati veće plaće. Oni rade teške poslove, ali ovo je što možemo napraviti bez da povećavamo građanima cijenu odvoza otpada. Ako vi inzistirate da se prihvati svih deset zahtjeva to nisu pregovori nego ucjena – kazao je Puljak.

Direktor "Čistoće" Ivica Karoglan kazao je kako pokretanje štrajka u tjednu prije Uskrsa nije u redu. Komentirao je i novi ugovor koji su ponudili sindikalistu Jadriću rekavši kako je riječ o sistematizaciji radnih mjesta te da nije zadovoljan njegovim radom na radnom mjestu kojem je Jadrić trenutačno.

- Dio grada koji je on obuhvaćao, tu je bilo velikih problema. Još u šestom mjesecu sam mu ponudio da bude na mjestu javne nabave jer ima certifikat i ujedno je ekonomist, no on se valjda bojao to prihvatiti – kazao je Karoglan.

