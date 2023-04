Propali pregovori sindikata i 'Čistoće', radnici idu u štrajk, a Splitu prijeti komunalni kaos

Pregovori između sindikata i Uprave splitske tvrtke Čistoća d.o.o. propali su, a komunalci kreću u štrajk. Pregovori za novi kolektivni ugovor trajali su više od godinu dana, posljednjih mjeseci u proces pregovora bio je uključen i miritelj, no nije bilo rezultata. Naposljetku su čelnici Čistoće i predstavnici sindikata bili i na sastanku sa splitskim gradonačelnikom Ivicom Puljkom, no ni to nije urodilo plodom.

- Nije preostalo ništa drugo osim, po odluci Skupštine sindikata, organiziranje štrajka – navode iz Nezavisnog sindikata Čistoće najavljujući za utorak konferenciju za medije na kojoj će sindikalni povjerenik Marin Jadrić najaviti štrajk i objasniti razloge njegovog organiziranja.

O mogućem štrajku komunalnih radnika govori se već mjesecima no, i sindikalisti, ali i direktor tvrtke Ivica Karoglan vjerovali su da mogu pronaći zajedničko rješenje. Uprava je, kako smo ranije pisali, nudila povećanje osnovice plaće od šest posto no sindikalistima je to bilo neprihvatljivo jer bi tako oni s najmanjim primanjima dobili najmanje. Radnici su, među ostalim, tražili stalni 'inflatorni' dodatak koji bi bio oporeziv i neoporezive primitke po pravilniku na dohodak u maksimalnom iznosu.

Gradonačelnik Puljak svojedobno je kazao kako "sindikati nagovaraju radnik na štrajk i da gradu prijeti paraliza netom prije turističke sezone". Rekao je i da nema razloga za štrajk jer imaju najbolje plaće i kolektivne ugovore među tvrtkama istog sektora u Hrvatskoj.

