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VESELJE U PULI PLUS+

Radnici u Uljaniku imaju svoju živu maskotu! 'Lija Maria svaki dan dolazi s nama na ručak...'

Piše Dijana Marić,
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Radnici u Uljaniku imaju svoju živu maskotu! 'Lija Maria svaki dan dolazi s nama na ručak...'
Foto: Privatni album
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Već godinu dana radnike u škveru obilazi lisica. Isprva su joj dali vode jer su vidjeli da je žedna, a potom su joj počeli davati hranu. Udomaćila se i svaki ih dan posjećuje...

U pulskom brodogradilištu "Uljanik", koje je desetljećima bilo simbol zdrave pulske industrije, a posljednjih godina češće punilo naslovnice zbog financijskih problema nego novih brodova, posljednje Vrijeme pažnju privlači jedna sasvim drugačija priča. Nedaleko od buke strojeva, dizalica i čeličnih konstrukcija, u jednoj od hala Uljanika već gotovo godinu dana svakodnevno se pojavljuje neobična gošća, mlada lisica kojoj su radnici dali lokalno ime - Maria.

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