Već godinu dana radnike u škveru obilazi lisica. Isprva su joj dali vode jer su vidjeli da je žedna, a potom su joj počeli davati hranu. Udomaćila se i svaki ih dan posjećuje...
VESELJE U PULI PLUS+
Radnici u Uljaniku imaju svoju živu maskotu! 'Lija Maria svaki dan dolazi s nama na ručak...'
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U pulskom brodogradilištu "Uljanik", koje je desetljećima bilo simbol zdrave pulske industrije, a posljednjih godina češće punilo naslovnice zbog financijskih problema nego novih brodova, posljednje Vrijeme pažnju privlači jedna sasvim drugačija priča. Nedaleko od buke strojeva, dizalica i čeličnih konstrukcija, u jednoj od hala Uljanika već gotovo godinu dana svakodnevno se pojavljuje neobična gošća, mlada lisica kojoj su radnici dali lokalno ime - Maria.
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