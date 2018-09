Radnici Uljanika pozdravit će Vladu: Strahuju za nove plaće

Uoči sjednice Vlade koja je zakazana za četvrtak u Puli radnici Uljanika strepe hoće li im biti isplaćene plaće za kolovoz. Na društvenim mrežama radnici ali i građani Pule organiziraju se, te se očekuje i dobar dio njih na pulskom Forumu, kako kažu, “da pozdrave Vladu”.

To nam je potvrdio i Boris Cerovac, predsjednik Jadranskog sindikata. Iako je još u zavojima nakon nedavne prometne nesreće, kaže da neće propustiti dolazak na pulski Forum.

- Prvi naš zahtjev je da plaće sjednu na tekući račun 13.kolovoza. To je jako bitno da se ljude malo umiri i da mogu “disati”. Od Vlade na sjednici očekujemo da kaže da je brodogradnja prioritet i važna strateška grana, te da kažu da će se pobrinuti da se nastave graditi brodovi u Puli i u Rijeci. Tek nakon svega toga dolazi do drugog problema, a to je restrukturiranje. Ako ne uvaže taj stav, sljedeći korak je stečaj - tvrdi Cerovac.

Za organizirani dolazak radnika Uljanika uoči sjednice kaže kako građani i radnici imaju pravo vidjeti i pozdraviti članove Vlade.

- To nije štrajk, već okupljanje radi pozdrava, a nisam siguran koliko će radnika moći doći, obzirom da rade. Možda će netko od njih uzeti godišnji odmor, ne znam.Ja ću sigurno biti među radnicima. Ako kojim slučajem plaće ne sjednu kako je do sada bilo, dogodit će se najcrnji scenarij. Radnici neće u tom slučaju čekati zakonski rok, već će već 14. rujna odmah krenuti ispred direktive - najavio je Cerovac, koji se nada da do toga ipak na kraju neće doći.