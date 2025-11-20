Obavijesti

KOLEGE MU POMAGALE

Radnik šumarije poginuo je kod Čazme, policija: 'Na njega je pala krošnja, udarac je bio jak'

Nesreća se dogodila tijekom rušenja hrasta. Stradali 41-godišnjak obrađivao je drugi trupac kad ga je zahvatio dio krošnje padajućeg stabla.

Strašna tragedija dogodila se u utorak ujutro u šumskom predjelu Cerinski lug nedaleko Dereze, gdje je tijekom rušenja stabala život izgubio 41-godišnji radnik Hrvatskih šuma iz Čazme.

Oko 9 sati djelatnici su obavljali redovnu sječu u šumi, a jedan od radnika rušio je hrast motornom pilom. Dok je stablo padalo, dio krošnje odlomio se i pao na 41-godišnjaka koji je u tom trenutku obrađivao drugi trupac obližnjeg hrasta.

Udarac je bio snažan, a muškarac je zadobio teške ozljede. Premda su kolege odmah priskočile i pozvale pomoć, radnik je preminuo na putu prema bolnici.

Očevidom, kojim je rukovodila zamjenica Općinskog državnog odvjetnika u Bjelovaru uz policiju i inspektora zaštite na radu, utvrđeno je da je riječ o nesreći tijekom obavljanja šumskih radova. Naložena je obdukcija, kao i daljnje dokazne radnje kako bi se detaljno utvrdile sve okolnosti ove teške tragedije.

