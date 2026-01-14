Obavijesti

Radnik Trumpu: 'Ti si zaštitnik pedofila'. Trump mu poručio da 'odje**' i pokazao srednji prst...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Trump je već dulje vremena na udaru dijela javnosti zbog svojih veza s pokojnim pedofilom i zlostavljačem Jeffreyjem Epsteinom.

Admiral

"Zaštitniče pedofila", uzviknuo je jedan od radnika iz Fordove tvornice u Michiganu američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji je stigao u obilazak pogona.

Trumpa je ovo pogodilo, pa mu je odmah poručio da "odj***" i pokazao mu je srednji prst... 

Vrlo predsjednički...

- Luđak je vikao u naletu bijesa i predsjednik mu je prikladno odgovorio - kažu o ovom incidentu iz Bijele kuće.

Trump je već dulje vremena na udaru dijela javnosti zbog svojih veza s pokojnim pedofilom i zlostavljačem Jeffreyjem Epsteinom.

Epstein je u svojim pismima pisao kako "naš predsjednik voli mlade djevojke", Trumpovo ime više se puta spominje u dokumentima vezanim za Epsteina, Trump sve optužbe odbacuje...

