Trump je već dulje vremena na udaru dijela javnosti zbog svojih veza s pokojnim pedofilom i zlostavljačem Jeffreyjem Epsteinom.
POGLEDAJTE VIDEO
Radnik Trumpu: 'Ti si zaštitnik pedofila'. Trump mu poručio da 'odje**' i pokazao srednji prst...
Čitanje članka: < 1 min
"Zaštitniče pedofila", uzviknuo je jedan od radnika iz Fordove tvornice u Michiganu američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji je stigao u obilazak pogona.
Trumpa je ovo pogodilo, pa mu je odmah poručio da "odj***" i pokazao mu je srednji prst...
Vrlo predsjednički...
- Luđak je vikao u naletu bijesa i predsjednik mu je prikladno odgovorio - kažu o ovom incidentu iz Bijele kuće.
Trump je već dulje vremena na udaru dijela javnosti zbog svojih veza s pokojnim pedofilom i zlostavljačem Jeffreyjem Epsteinom.
Epstein je u svojim pismima pisao kako "naš predsjednik voli mlade djevojke", Trumpovo ime više se puta spominje u dokumentima vezanim za Epsteina, Trump sve optužbe odbacuje...
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku